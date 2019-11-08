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Участники Х-Фактора презентовали экспериментальный альбом и клип

STYLERТелешоу    08.11.2019 - 12:10
Участники Х-Фактора презентовали экспериментальный альбом и клип
Группа "Хмарно з Проясненнями" - участники шоу Х-Фактор (фото: пресс-служба)

Группа "Хмарно з Проясненнями" порадовала поклонников новыми релизами

Участники юбилейного шоу Х-Фактор 10 на телеканале СТБ, инди-группа Хмарно з Проясненнями представила экспериментальный мини-альбом "Те".

"В этом мини-альбоме мы хотели поэкспериментировать с наработками которые у нас были, еще немножко поискать стиль, чтобы быть более уверенными в нем, когда будем работать над первым полноформатным альбомом", - говорят музыканты.

Хмарно з Проясненнями - Те

А накануне премьеры своего второго по счету ЕР, группа презентовала клип на песню "Відповідай". Главная идея клипа в том, что если хочется найти себя, это можно сделать, если очень хорошо искать.

"События клипа происходят в заброшенном доме. Я брожу по коридорам и что-то ищу. Все часы в доме застыли и показывают тоже самое время. Другие участники группы закрыты в других комнатах и ​​тоже не могут найти себя и выход из ситуации. Всё печально пока не нахожу дверь в другой мир. Часы начинают идти, а все герои оказываются на улице, где и происходит кульминация", - комментирует клип фронтмен группы Даниил Куценко.

Хмарно з Проясненнями - Відповідай

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