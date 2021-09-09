Продюсер "Танців з зірками" пояснив, чому в першому ефірі не згадали про Чапкіса

"Танці з зірками" вже почали свій старт в цьому сезоні, але в першому випуску не сказали ні слова про померлого судді проекту - легендарного Григорія Чапкіса. Це викликало шквал критики з боку телеглядачів, адже раніше продюсери обіцяли, що про знаменитого хореографа не забудуть.

Продюсер шоу Володимир Завадюк вирішив прояснити ситуацію і відповів на питання про Чапкіса в своєму Instagram.

Хтось із телеглядачів поставив запитання Завадюку, мовляв, як ви могли навіть не згадати про талановитого хореографа. Він прокоментував це лаконічно.

"Ми присвячуємо Григорію Миколайовичу сезон і готуємо цілий ефір, натхненний його талантом. Для нас він легенда і символ шоу", - сказав Завадюк.

Завадюк пояснив, чому про Чапкіса не згадали в першому випуску шоу (Instagram)

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова перша звернула увагу на те, що перший випуск нового сезону пройшов без згадки Григорія Чапкіса.

"В анонсі шоу не раз згадували, що цей сезон присвячений пам'яті легендарного Григорія Чапкіса. В результаті в ефірі навіть не згадали про нього. Могли б і відкрити з пам'яті про нього", - писала танцівниця.

Відзначимо, що зараз крісло легендарного хореографа зайняв танцівник Максим Чмерковський, який колись був першим героєм шоу "Холостяк".

Відомий танцюрист Григорій Чапкіс помер у Києві у віці 91 року. Смерть знаменитого танцюриста і хореографа настала 13 червня 2021 року.