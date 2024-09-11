Участницу шоу "Холостяк" подозревают в мошенничестве и государственной измене: что известно

Участница проекта "Холостяк" с пилотом Максом Михайлюком Наталья Масленникова оказалась замешана в уголовном деле, связанном с криптовалютной "схемой" на миллиард гривен, в котором украинцев обманывали, заставляя думать, что их пожертвования идут на ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание "СтопКор".

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Как сообщает издание, украинские правоохранители совместно с европейскими коллегами начали расследование, в рамках которого подозревают группу лиц, возглавляемую криптодилером Богданом Прилепой.

Их обвиняют в технических махинациях, с помощью которых они завладели средствами бывшего совладельца и присвоили деньги людей с патриотическими взглядами в отношении Украины. Сумма убытков превышает миллиард гривен.

Согласно предварительной информации, Богдан Прилепа начал сотрудничать с российскими криминальными кругами и со временем оказался полностью под их влиянием. В результате была организована схема блокировки средств украинских пользователей, которые финансово поддерживали армию, воюющую против России.

В связи с этим правоохранительные органы рассматривают возможность его сотрудничества со страной-агрессором. В материалах дела представлены фотографии шестерых подозреваемых.

Подохриваемые по делу (фото: stopcor.org)

Хотя фамилия Натальи Масленниковой отсутствует в списке, одна из изображенных лиц визуально напоминает участницу проекта "Холостяк". Это может указывать на то, что девушка использует другое имя. Несмотря на обвинения, сама Наталья пока не дала никаких комментариев по поводу инцидента.

Сейчас расследование продолжается. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит пожизненное заключение. Эти обвинения могут быть квалифицированы не только как мошенничество, но и как государственная измена, поскольку их действия могли представлять угрозу обороноспособности и национальной безопасности Украины в условиях военного положения (ст. 111 Уголовного кодекса).

Что известно о Наталье Масленниковой

Девушка родом из Днепра, имеет экономическое образование. В 2020 году она приняла участие в телевизионном проекте "Холостяк", когда ей было 25 лет.

Скриншот с видео

За сердце пилота Максима Михайлюка она боролась пять выпусков, но в финале пятого эпизода не получила розу и покинула шоу.

В одном из своих недавних интервью она рассказывала, что проживает в Дубае, где работает в сфере криптобирж.