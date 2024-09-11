Учасницю шоу "Холостяк" підозрюють у шахрайстві та державній зраді: що відомо

Учасниця проєкту "Холостяк" із пілотом Максом Михайлюком Наталя Масленнікова опинилася замішана в кримінальній справі, пов'язаній із криптовалютною "схемою" на мільярд гривень, в якій українців дурили, змушуючи думати, що їхні пожертвування йдуть на ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання СтопКор.

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Як повідомляє видання, українські правоохоронці спільно з європейськими колегами розпочали розслідування, у межах якого підозрюють групу осіб, очолювану криптодилером Богданом Прилепою.

Їх звинувачують у технічних махінаціях, за допомогою яких вони заволоділи коштами колишнього співвласника і привласнили гроші людей із патріотичними поглядами щодо України. Сума збитків перевищує мільярд гривень.

Згідно з попередньою інформацією, Богдан Прилепа почав співпрацювати з російськими кримінальними колами і з часом опинився повністю під їхнім впливом. У результаті було організовано схему блокування коштів українських користувачів, які фінансово підтримували армію, що воює проти Росії.

У зв'язку з цим правоохоронні органи розглядають можливість його співпраці з країною-агресором. У матеріалах справи представлені фотографії шістьох підозрюваних.

Підохрювані у справі (фото: stopcor.org)

Хоча прізвище Наталії Масленнікової відсутнє у списку, одна із зображених осіб візуально нагадує учасницю проєкту "Холостяк". Це може вказувати на те, що дівчина використовує інше ім'я. Незважаючи на звинувачення, сама Наталія поки що не дала жодних коментарів з приводу інциденту.

Наразі розслідування триває. Якщо вину підозрюваних буде доведено, їм загрожує довічне ув'язнення. Ці звинувачення можуть бути кваліфіковані не тільки як шахрайство, а й як державна зрада, оскільки їхні дії могли становити загрозу обороноздатності та національній безпеці України в умовах воєнного стану (ст. 111 Кримінального кодексу).

Що відомо про Наталію Масленнікову

Дівчина родом з Дніпра, має економічну освіту. У 2020 році вона взяла участь у телевізійному проєкті "Холостяк", коли їй було 25 років.

Скріншот з відео

За серце пілота Максима Михайлюка вона боролася протягом п'яти випусків, але у фіналі п'ятого епізоду не отримала троянду і покинула шоу.

В одному зі своїх нещодавніх інтерв’ю вона розповідала, що проживає в Дубаї, де працює у сфері криптобірж.