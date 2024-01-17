Участница Нацотбора на Евровидение 2024 стала судьей европейского конкурса MME AWARDS
Jerry Heil стала членом жюри на международном европейском музыкальном конкурсе MME AWARDS.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певицы.
Jerry Heil стала судьей музыкального конкурса в Европе
Jerry Heil поделилась хорошей новостью, которая вывела ее, как музыканта, на новый профессиональный уровень, ведь теперь девушка не только певица, но еще и музыкальный эксперт, по крайней мере, на европейском творческом конкурсе организаторы считают именно так.
Дело в том, что украинская певица стала судьей европейского музыкального конкурса, который в прошлом году победил и знает, как это быть участником такого масштабного соревнования.
"Друзья, в этом году я в жюри международного европейского конкурса MME AWARDS, в котором выиграла в этом году", - поделилась новостью Яна.
"Могла ли трехлетняя Яна, которая тогда начинала свой музыкальный путь, представить то, что ее профессиональной точке зрения доверяют на престижном ежегодном европейском конкурсе? дело в течение 25 лет подряд и вот я здесь, все легко" - дополнила свое сообщение Jerry Heil.
Следует напомнить, что певица стала лауреаткой Music Moves Europe Awards в прошлом году в номинации Public Choice.
В качестве приза Яна получила 5 тысяч евро и выступление в студии Deezer. Jerry Heil уже третья украинская певица, победившая на MMEA. В 2021 году одержала победу Alyona Alyona, а в 2022 году Alina Pash.
Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Что известно о европейском конкурсе MME AWARDS
Music Moves Europe Awards - это премия Европейского союза в сфере популярной и современной музыки, существующая с 204 года.
Цель ежегодного конкурса - выделить молодых европейских артистов и поддержать их в построении международной карьеры.
Раньше мы рассказывали о том, что Jerry Heil рассекретила, чем занимается ее бойфренд.
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