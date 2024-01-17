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Учасниця Нацвідбору на Євробачення 2024 стала суддею європейського конкурсу MME AWARDS

Середа 17 січня 2024 15:36
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Учасниця Нацвідбору на Євробачення 2024 стала суддею європейського конкурсу MME AWARDS Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Юлія Любченко

Jerry Heil стала членом журі на міжнародному європейському музичному конкурсі MME AWARDS.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки.

Jerry Heil стала суддею музичного конкурсу у Європі

Jerry Heil поділилась гарною новиною, яка вивела її, як музиканта, на новий професійний рівень, адже тепер дівчина не лише співачка, а ще й музичний експерт, принаймні на європейському творчому конкурсі організатори вважають саме так.

Річ в тому, що українська співачка стала суддею європейського музичного конкурсу, який сама торік перемогла і знає, як це бути учасником такого масштабного змагання.

"Друзі, цьогоріч я в журі міжнародного європейського конкурсу MME AWARDS, в якому виграла тогоріч", - поділилась новиною Яна.

"Чи могла трирічна Яна, яка тоді починала свій музичний шлях, уявити те, що її професійній точці зору довіряють на престижному щорічному європейському конкурсі? Та може, й могла: батьки навчили мене нічого собі не забороняти в уяві, але трішечки невтомної праці на улюблену справу протягом 25 років поспіль і ось я тут, все легко" - доповнила свій допис Jerry Heil.

Варто нагадати, що співачка стала лауреаткою Music Moves Europe Awards минулого року у номінації Public Choice.

В якості призу Яна отримала 5 тисяч євро та виступ у студії Deezer. Jerry Heil - це вже третя українська співачка, яка перемогла на MMEA. У 2021 році здобула перемогу Alyona Alyona, а у 2022 Alina Pash.

Учасниця Нацвідбору на Євробачення 2024 стала суддею європейського конкурсу MME AWARDS

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Що відомо про європейський конкурс MME AWARDS

Music Moves Europe Awards - це премія Європейського союзу у сфері популярної та сучасної музики, яка існує з 204 року.

Мета щорічного конкурсу - це виділити молодих європейських артистів і підтримати їх у побудові міжнародної кар'єри.

Раніше ми розповідали про те, що Jerry Heil розсекретила, чим займається її бойфренд.

Також читайте, як фіналісти Нацвідбору Євробачення 2024 презентували пісні та пройшли процес жеребкування.

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Jerry Heil співаки