Участница "Холостяка" призналась, встретила ли она любовь после шоу

На вопрос журналиста, писали ли ей мужчины после того, как она покинула шоу, девушка ответила, что такие случаи были.

"Были такие мужчины, но пока не было такого сообщения или мужчины, которому бы я захотела ответить", - отметила Клочко.

В то же время свою вторую половинку она пока что не встретила.

"Сейчас вообще я фокусируюсь на своей работе, на своей деятельности. Но мое сердце свободно и открыто для отношений. Если произойдет в моей жизни любовь, я буду только рада", - честно призналась звезда "Холостяка".

Вика Клочко из "Холостяка" (фото: instagram.com/vikusia_klochko)

Почему Вика Клочко ушла со скандалом с "Холостяка"

Несмотря на то, что Виктория была одной из самых ярких участниц шоу, она покинула проект по собственному желанию в пятом выпуске.

Дело в том, что во время съемок у девушки было день рождение. Терен поздравил ее, передав букет цветов и книгу. Однако Виктория хотела, чтобы в ее праздник главный герой уделил ей больше внимания при личной встрече. Отметим, что Александр в тот день провел групповое свидание во Львове с Алиной, Анастасией и Юстиной.

Клочко приняла импульсивное решение, собрала чемоданы и по собственному желанию покинула шоу.

Для многих участниц такой ее поступок стал неприятной неожиданностью, и большинство конкуренток раскритиковали Викторию.

В то же время Терен решил разобраться в ситуации и позвонил девушке по телефону. Он не скрывал, что такой поступок его очень разозлил.

Клочко в разговоре с холостяком призналась, что у нее есть личные проблемы, а также ее обидел тот факт, что он не был рядом с ней на день рождения. Александр поинтересовался, нужна ли Виктории помощь, на что она ответила отказом.

Позже стало известно, что девушку "кинули" на деньги мошенники. Она давно хотела приобрести авто, нашла подходящую фирму, внесла задаток. Затем в течение 6 месяцев Клочко постепенно перевела 15 тысяч долларов, покрыв все необходимые расходы и ожидая растаможки автомобиля.

А когда она была на съемках "Холостяка", узнала, что компания, скорее всего, является мошенниками. Позвонив с телефона редактора владельцу, она узнала, что фирма прекращает свою деятельность, а ее менеджера уволили из-за обвинений в том, что он якобы переводил средства клиентов на собственный счет.

Столкнувшись с этой ситуацией, Вика обратилась за помощью к юристу и полиции. Сейчас идет следствие и судебный процесс. Она также отметила, что судебное заседание несколько раз переносилось, а новая дата назначена на 14 января.

Вика Клочко (фото: СТБ)