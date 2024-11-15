Первый поцелуй на "Холостяке-13". Терен поразил поступком на романтическом свидании (фото)

В пятницу, 15 ноября, поклонники увидели третий выпуск романтического реалити "Холостяк-13". Во время одного из свиданий произошел поцелуй между главным героем и участницей.

Первый поцелуй на "Холостяке"

Романтический момент произошел на свидании Александра с Викторией. Они начали прогулку с езды на мотоцикле. Сначала попытка оказалась неудачной, не обошлось без падения.

К счастью, никто не пострадал и не травмировался. В итоге участнице удалось овладеть транспортным средством и прокатиться на нем. Терен похвалил претендентку на свое сердце за старания. Они обнялись и продолжили общение уже в более уютной обстановке.

скриншоты из эфира

Далее Виктория и Александр начали говорить о личном: каждый рассказал о своих отношениях, поделился прошлым опытом, а также эмоциями, которые пришлось из-за этого пережить.

Впоследствии, в какой-то момент, "Холостяк" спросил девушку, что она хочет и о чем думает. Виктория откровенно ответила, что хотела бы поцеловать его и обнять.

После этих слов между ними случился поцелуй. Затем Александр отошел на мгновение и впоследствии вернулся с розой в руках. Таким образом, он позволил Виктории автоматически пройти дальше и не вылететь из проекта, по крайней мере в этом выпуске.

скриншоты из эфира

Напомним, главным героем нового "Холостяка" стал ветеран-военнослужащий Александр Будько Терен, потерявший на войне обе ноги.

После реабилитации защитник занялся активной общественной и волонтерской деятельностью, а также выпустил книгу. Ранее главный герой делился, что действительно верит в то, что может встретить на шоу настоящую любовь.