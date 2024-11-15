Первый поцелуй на "Холостяке-13". Терен поразил поступком на романтическом свидании (фото)
В пятницу, 15 ноября, поклонники увидели третий выпуск романтического реалити "Холостяк-13". Во время одного из свиданий произошел поцелуй между главным героем и участницей.
РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.
Первый поцелуй на "Холостяке"
Романтический момент произошел на свидании Александра с Викторией. Они начали прогулку с езды на мотоцикле. Сначала попытка оказалась неудачной, не обошлось без падения.
К счастью, никто не пострадал и не травмировался. В итоге участнице удалось овладеть транспортным средством и прокатиться на нем. Терен похвалил претендентку на свое сердце за старания. Они обнялись и продолжили общение уже в более уютной обстановке.
скриншоты из эфира
Далее Виктория и Александр начали говорить о личном: каждый рассказал о своих отношениях, поделился прошлым опытом, а также эмоциями, которые пришлось из-за этого пережить.
Впоследствии, в какой-то момент, "Холостяк" спросил девушку, что она хочет и о чем думает. Виктория откровенно ответила, что хотела бы поцеловать его и обнять.
После этих слов между ними случился поцелуй. Затем Александр отошел на мгновение и впоследствии вернулся с розой в руках. Таким образом, он позволил Виктории автоматически пройти дальше и не вылететь из проекта, по крайней мере в этом выпуске.
скриншоты из эфира
Напомним, главным героем нового "Холостяка" стал ветеран-военнослужащий Александр Будько Терен, потерявший на войне обе ноги.
После реабилитации защитник занялся активной общественной и волонтерской деятельностью, а также выпустил книгу. Ранее главный герой делился, что действительно верит в то, что может встретить на шоу настоящую любовь.
Ранее военная-участница "Холостяка" со слезами рассказала об убитом на фронте муже.
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