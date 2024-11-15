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Первый поцелуй на "Холостяке-13". Терен поразил поступком на романтическом свидании (фото)

Пятница 15 ноября 2024 20:54
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Первый поцелуй на "Холостяке-13". Терен поразил поступком на романтическом свидании (фото) "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyak_13stb)
Автор: Любовь Блажко

В пятницу, 15 ноября, поклонники увидели третий выпуск романтического реалити "Холостяк-13". Во время одного из свиданий произошел поцелуй между главным героем и участницей.

РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.

Первый поцелуй на "Холостяке"

Романтический момент произошел на свидании Александра с Викторией. Они начали прогулку с езды на мотоцикле. Сначала попытка оказалась неудачной, не обошлось без падения.

К счастью, никто не пострадал и не травмировался. В итоге участнице удалось овладеть транспортным средством и прокатиться на нем. Терен похвалил претендентку на свое сердце за старания. Они обнялись и продолжили общение уже в более уютной обстановке.

Первый поцелуй на &quot;Холостяке-13&quot;. Терен поразил поступком на романтическом свидании (фото)Первый поцелуй на &quot;Холостяке-13&quot;. Терен поразил поступком на романтическом свидании (фото)Первый поцелуй на &quot;Холостяке-13&quot;. Терен поразил поступком на романтическом свидании (фото)скриншоты из эфира

Далее Виктория и Александр начали говорить о личном: каждый рассказал о своих отношениях, поделился прошлым опытом, а также эмоциями, которые пришлось из-за этого пережить.

Впоследствии, в какой-то момент, "Холостяк" спросил девушку, что она хочет и о чем думает. Виктория откровенно ответила, что хотела бы поцеловать его и обнять.

После этих слов между ними случился поцелуй. Затем Александр отошел на мгновение и впоследствии вернулся с розой в руках. Таким образом, он позволил Виктории автоматически пройти дальше и не вылететь из проекта, по крайней мере в этом выпуске.

Первый поцелуй на &quot;Холостяке-13&quot;. Терен поразил поступком на романтическом свидании (фото)Первый поцелуй на &quot;Холостяке-13&quot;. Терен поразил поступком на романтическом свидании (фото)Первый поцелуй на &quot;Холостяке-13&quot;. Терен поразил поступком на романтическом свидании (фото)Первый поцелуй на &quot;Холостяке-13&quot;. Терен поразил поступком на романтическом свидании (фото)Первый поцелуй на &quot;Холостяке-13&quot;. Терен поразил поступком на романтическом свидании (фото)скриншоты из эфира

Напомним, главным героем нового "Холостяка" стал ветеран-военнослужащий Александр Будько Терен, потерявший на войне обе ноги.

После реабилитации защитник занялся активной общественной и волонтерской деятельностью, а также выпустил книгу. Ранее главный герой делился, что действительно верит в то, что может встретить на шоу настоящую любовь.

Ранее военная-участница "Холостяка" со слезами рассказала об убитом на фронте муже.

Также мы писали, что на "Холостяк" пришла еще одна участница, которую никто не знал.

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Холостяк
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