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Популярная певица тайно вышла замуж за гида по болотам: подробности церемонии и романа

Пятница 27 сентября 2024 11:30
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Популярная певица тайно вышла замуж за гида по болотам: подробности церемонии и романа Лана Дель Рэй (фото: instagram.com/honeymoon)
Автор: Иванна Пашкевич

Лана Дель Рей официально связала себя узами брака с гидом по аллигаторам Джереми Дюфрендом лишь спустя месяц после того, как их отношения стали публичными.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Так, месяц назад стало известно о новом бойфренде Ланы Дель Рей, и этот союз буквально взорвал интернет. Певицу заподозрили в отношениях с гидом по болотам и местам обитания аллигаторов Джереми Дюфреном.

Поклонников смущало все: от необычной профессии мужчины до его внешности и значительной разницы в возрасте - ему 56, а ей 39. Сначала Лана публично отрицала роман, а потом неожиданно появилась с Джереми на публике, не делая лишних заявлений.

Теперь стало известно, что пара уже стала мужем и женой! Издание Daily Mail опубликовало эксклюзивные фотографии церемонии, сделанные, предположительно, с вертолета.

Пара обменялась клятвами у водоемов в Дез Аллеманде, штат Луизиана - прямо на проливе, где Дюфрен проводит свои знаменитые экскурсии на лодках. На снимках счастливая певица, одетая в элегантное свадебное платье с букетом в руках, идет к алтарю под руку с отцом, Робертом Грантом.

Затем молодожены появляются у белоснежных палаток. Лана, в кружевном платье до пола и с волосами, собранными в высокий хвост с голубой лентой, излучала радость и счастье.

Известно, что на мероприятие собралась вся семья знаменитости, о звездных гостях пока ничего не известно.

Отметим, что избранник исполнительницы - коренной житель Луизианы, который ранее был женат и является отцом троих детей. Этот брак для него стал вторым, тогда как для Ланы Дель Рей - первым.

Ранее певица рассказывала, что была помолвлена трижды, но каждый раз прекращала отношения до свадьбы.

Ранее мы рассказывали, что известная американская актриса в третий раз стала мамой.

Также мы писали, что Ченнинг Татум и Дженна Деван официально развелись.

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