Украинский певец получил паспорт РФ: фото предателя

Бывший продюсер "Quest Pistols" и группы "Грибы" Юрий Бардаш получил российский паспорт и похвастался им в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение путиниста в Telegram.

Бардаш получил паспорт РФ

Отметим, что предатель Юрий Бардаш уже давно сбежал в Россию и поддерживает войну в Украине, считая, что здесь "территория террора".

"Я достаю из широких штанин", - подписал он фото на фоне Владимира Путина и с российским паспортом.

Бардаш получил российский паспорт (Бардаш/Telegram)

Отметим, что сам Бардаш родился на Донбассе и некоторое время был очень популярен в Украине. Он продюсировал многие коллективы, в том числе Wellboy, создал свой собственный сольный проект, но затем сбежал в Москву.

От него в свое время ушли две жены - одна из них певица Луна (от нее у предателя сын Жора), вторая - модель Лиза, которая, кстати, родила Бардашу ребенка и бросила его из-за позиции относительно войны в Украине.

Бардаш, находясь в Москве, продолжает поливать грязью Украину.