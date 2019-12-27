Прибирання здорової людини: Супрун дала несподівану пораду про чистоту

Уляна Супрун (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла українцям, у яких випадках можна відкласти прибирання

Уляна Супрун розповіла, наскільки важливо наводити порядок в квартирах перед святами і дала пораду всім українцям. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Супрун зазначила, що традиція обов'язково наводити порядки перед святами – дуже суперечлива, так як з одного боку прибирання – це важливо, а з іншого – це стрес, так як не завжди вдається досягти ідеальної чистоти.

Переваги прибирання в будинку перед святами:

Психічному здоров'ю шкодить надмірна стимуляція органів почуттів видовищем розкиданих речей, запахів на кухні з брудним посудом, заляпаною сантехнікою, брудом, яка відчувається під ногами.

Людям з астмою прибирати в квартирі принципово важливо. Головне в прибиранні – запобігти появі цвілі, комах. Обов'язкове вологе прибирання і вентиляція.

Безлад є джерелом стресу, але більше для жінок, ніж для чоловіків.

Компульсивне накопичення речей або силигоманія – це ментальний розлад. Такі люди захаращують житло речами, мотлохом, залишками їжі, сувенірами. Часто у таких людей є й інші розлади – неконтрольоване переїдання і надлишкова вага, нездатність впоратися з емоціями.

Захаращена кухня змушує робити нездоровий вибір, їсти більше печива і не усвідомлювати це.

"Теорія розбитих вікон". Згідно їй впорядкованість і чистота зменшують кількість злочинів.

Однак Супрун закликала не поспішати з останніх сил кидатися наводити порядок, так як у всьому потрібен баланс, усвідомленість і здоровий глузд. Вона пояснила, що домашня робота складає значну частку фізичної втоми, особливо у жінок і людей старшого віку. Але при цьому прибирання не є достатнім рівнем фізичної активності, щоб замінити нею спорт.

Прибирання в домі (pixabay.com)

Коли прибирати не варто:

Не варто звалювати все прибирання тільки на жінок, так як перевантаження домашньою роботою пов'язана з підвищеними ризиками розвитку ментальних розладів.

Постійний контакт з миючими засобами призводить до прискореного розвитку хвороб легенів. При чому найчастіше вони вражають саме жінок, а не чоловіків.

Діти, чиї матері під час вагітності займалися прибиранням, більше ризикують отримати вади розвитку.

Певний хаос, коли все валяється невідомо де, і тим самим порушує правила – робить нас більш креативними. Кімната підлітка, в якій ніде пройти, може зробити з нього другого Далі.

Абсолютна стерильність шкодить дітям. Заводити гризунів і тарганів не варто, але повна стерильність шкодить імунній системі маленьких дітей. У них може розвинутися алергія або астма. Імунна система повинна пройти навчання на бактерії.

"Взагалі, найкраще середовище для формування імунної системи малюка – це ферма. Але якщо ви живете на Сихові або Салтівці, не біда. Просто тримайте тваринного і не заморачивайтесь надмірної прибиранням", - пожартувала Супрун.

Засоби для прибирання з біоцидами збільшують ризик розвитку раку щитовидної залози на 65%. Варто бути акуратніше з миючими засобами, особливо тим, у кого астма.

Викидати речі, приймати рішення, якщо не вони приносять радість і задоволення, сумно розлучатися зі спогадами - справа емоційно виснажлива. Тому дійсно, якщо ви не в настрої приймати неочевидне рішення протягом кількох годин, то не змушуйте себе. Почекайте момент, коли викинути кілька коробок мотлоху буде полегшенням.

Нестримне бажання все упорядкувати, знищити мікроби - одне з можливих проявів обсесивно-компульсивного розладу. Цей той випадок, коли нема чого радіти відсутності пилу на полицях.

Уляна Супрун закликала задуматися, наскільки важлива впорядкованість в будинку і як ви себе почуваєте в безладді і в ідеальному порядку. Вона порадила скласти комфортний план прибирання і порадила не витрачати на це весь вихідний день, а робити потроху щодня.

Якщо стан, коли про прибирання думати не хочеться, затягнувся, то варто почати з малих кроків і написати для себе перелік справ.

"Щоб менше прибирати, слід прагнути як мінімум до трьох речей: не захаращувати будинок зайвим, прибирати в міру появи безладу, добре організовувати простір. Не купувати речі, які не дуже потрібні, перепродавати чи віддавати непотрібне відразу, а не через роки, дати речам постійне місце проживання", - додала Супрун.

Також вона порадила не звалювати прибирання на когось одного, а прибирати всією сім'єю, так як спільна праця об'єднує людей і може вважатися спільно проведеним часом без смартофонів.