Прибирання здорової людини: Супрун дала несподівану пораду про чистоту

Уляна Супрун (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Уляна Супрун розповіла українцям, у яких випадках можна відкласти прибирання
Уляна Супрун розповіла, наскільки важливо наводити порядок в квартирах перед святами і дала пораду всім українцям. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Супрун зазначила, що традиція обов'язково наводити порядки перед святами – дуже суперечлива, так як з одного боку прибирання – це важливо, а з іншого – це стрес, так як не завжди вдається досягти ідеальної чистоти.
Переваги прибирання в будинку перед святами:
- Психічному здоров'ю шкодить надмірна стимуляція органів почуттів видовищем розкиданих речей, запахів на кухні з брудним посудом, заляпаною сантехнікою, брудом, яка відчувається під ногами.
- Людям з астмою прибирати в квартирі принципово важливо. Головне в прибиранні – запобігти появі цвілі, комах. Обов'язкове вологе прибирання і вентиляція.
- Безлад є джерелом стресу, але більше для жінок, ніж для чоловіків.
- Компульсивне накопичення речей або силигоманія – це ментальний розлад. Такі люди захаращують житло речами, мотлохом, залишками їжі, сувенірами. Часто у таких людей є й інші розлади – неконтрольоване переїдання і надлишкова вага, нездатність впоратися з емоціями.
- Захаращена кухня змушує робити нездоровий вибір, їсти більше печива і не усвідомлювати це.
- "Теорія розбитих вікон". Згідно їй впорядкованість і чистота зменшують кількість злочинів.
Однак Супрун закликала не поспішати з останніх сил кидатися наводити порядок, так як у всьому потрібен баланс, усвідомленість і здоровий глузд. Вона пояснила, що домашня робота складає значну частку фізичної втоми, особливо у жінок і людей старшого віку. Але при цьому прибирання не є достатнім рівнем фізичної активності, щоб замінити нею спорт.
Прибирання в домі (pixabay.com)
Коли прибирати не варто:
- Не варто звалювати все прибирання тільки на жінок, так як перевантаження домашньою роботою пов'язана з підвищеними ризиками розвитку ментальних розладів.
- Постійний контакт з миючими засобами призводить до прискореного розвитку хвороб легенів. При чому найчастіше вони вражають саме жінок, а не чоловіків.
- Діти, чиї матері під час вагітності займалися прибиранням, більше ризикують отримати вади розвитку.
- Певний хаос, коли все валяється невідомо де, і тим самим порушує правила – робить нас більш креативними. Кімната підлітка, в якій ніде пройти, може зробити з нього другого Далі.
- Абсолютна стерильність шкодить дітям. Заводити гризунів і тарганів не варто, але повна стерильність шкодить імунній системі маленьких дітей. У них може розвинутися алергія або астма. Імунна система повинна пройти навчання на бактерії.
"Взагалі, найкраще середовище для формування імунної системи малюка – це ферма. Але якщо ви живете на Сихові або Салтівці, не біда. Просто тримайте тваринного і не заморачивайтесь надмірної прибиранням", - пожартувала Супрун.
- Засоби для прибирання з біоцидами збільшують ризик розвитку раку щитовидної залози на 65%. Варто бути акуратніше з миючими засобами, особливо тим, у кого астма.
- Викидати речі, приймати рішення, якщо не вони приносять радість і задоволення, сумно розлучатися зі спогадами - справа емоційно виснажлива. Тому дійсно, якщо ви не в настрої приймати неочевидне рішення протягом кількох годин, то не змушуйте себе. Почекайте момент, коли викинути кілька коробок мотлоху буде полегшенням.
- Нестримне бажання все упорядкувати, знищити мікроби - одне з можливих проявів обсесивно-компульсивного розладу. Цей той випадок, коли нема чого радіти відсутності пилу на полицях.
Уляна Супрун закликала задуматися, наскільки важлива впорядкованість в будинку і як ви себе почуваєте в безладді і в ідеальному порядку. Вона порадила скласти комфортний план прибирання і порадила не витрачати на це весь вихідний день, а робити потроху щодня.
Якщо стан, коли про прибирання думати не хочеться, затягнувся, то варто почати з малих кроків і написати для себе перелік справ.
"Щоб менше прибирати, слід прагнути як мінімум до трьох речей: не захаращувати будинок зайвим, прибирати в міру появи безладу, добре організовувати простір. Не купувати речі, які не дуже потрібні, перепродавати чи віддавати непотрібне відразу, а не через роки, дати речам постійне місце проживання", - додала Супрун.
Також вона порадила не звалювати прибирання на когось одного, а прибирати всією сім'єю, так як спільна праця об'єднує людей і може вважатися спільно проведеним часом без смартофонів.