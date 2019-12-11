Вбивство українців у Польщі: з'ясувалися несподівані деталі трагедії

Вбивство українців у Польщі (Колаж РБК-Україна)

Підозрюваний у вбивстві українців розповів, що послужило мотивом злочину

У Польщі сталося подвійне вбивство двох громадян України. Їх тіла з різаними і колотими ранами були виявлені в неділю, 8 грудня, на території приватного розплідника, де вони працювали за контрактом. За підозрою у скоєнні злочину був заарештований ще один українець, який разом із загиблими працював і проживав.

Як повідомляють польські видання із посиланням на прес-секретаря Люблінської районної прокуратури, 36-річний громадянин України зізнався у скоєнні злочину і назвав причини, по яким накинувся на своїх співвітчизників з ножем.

Результати експертизи показали, що один з потерпілих отримав не менше 18 ударів ножем в область грудей і черевної порожнини, другому було нанесено п'ять ударів у шию та груди. Сергій С., зізнався, що між ним і колегами по роботі виник конфлікт на грунті грошей. Після скоєного підозрюваний викрав у одного з чоловіків 200 доларів, а у другого – невизначену суму грошей.

Раніше Сергій С. вже мав проблеми із законом – його звинуватили у двох крадіжках. Напередодні злочину він обікрав своїх колег на суму 1500 злотих і 900 злотих (майже 9 тисяч гривень та 5,5 тисяч гривень).

Таким чином громадянин України буде засуджений відразу за кількома статтями, вбивство було кваліфіковано як вчинене з особливою жорстокістю. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.