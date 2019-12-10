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Вбивство Дар'ї Лук'яненко: у справі зовсім несподіваний поворот

STYLERЖиття    10.12.2019 - 19:46
Вбивство Дар'ї Лук'яненко: у справі зовсім несподіваний поворот
Суд у справі про вбивство Дар'ї Лук'яненко (Колаж РБК-Україна)

Підозрюваний у вбивстві дівчинки Микола Тарасов зробив несподівану заяву

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко несподівано відмовився від своїх свідчень і заявив, що не винен у загибелі дівчинки. Про це він заявив на першому засіданні суду по справі, повідомляє ТСН.

22-річний Микола Тарасов, підозрюваний у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко з селища Іваново Одеської області, раптово відмовився від своїх первинних свідчень і щиросердого визнання.

На засіданні суду він сказав, що свідчення з нього вибили силою і він зробив зізнання під тиском. Засідання 10 грудня відкрили, але змушені були перенести, так як адвокат Тарасова на слухання не з'явився.

"Те, що поліція говорила мені, то я і сказав. Я визнавав, тому що мені сказали, що, якщо я не буду визнавати, коли мене били у відділку, сказали, щоб я визнавав", - заявив Микола Тарасов.

Варто відзначити, що Микола Тарасов після арешту зізнався, що намагався зґвалтувати дівчинку, а потім вбив її і тіло скинув у вигрібну яму, щоб приховати сліди злочину.

Він був знайомий з Дашею Лук'яненко і обманом заманив її до себе у двір. Зниклу дівчинку шукали майже тиждень співробітники правоохоронних органів, волонтери, кінологи і виявили її тіло на території домогосподарства, де проживає Микола Тарасов.

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