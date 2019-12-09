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Вбивство українців у Польщі: нові деталі про трагедію

STYLERЖиття    09.12.2019 - 16:55
Вбивство українців у Польщі: нові деталі про трагедію
У Польщі вбили двох українців (Колаж РБК-Україна)

Двох заробітчан виявили на фермі з численними ножовими пораненнями

У Польщі виявили тіла двох українців з численними колото-різаними ранами в області грудей. Як повідомляють польські видання, тіла двох громадян України знайшли у неділю, 8 грудня, за місцем проживання у місті Доброслав, на південному сході Польщі.

Двоє українців приїхали в Польщу на заробітки, у них була тимчасова робоча віза. Вони влаштувалися працювати в місцевому розпліднику, де займалися вирощуванням дерев і чагарників на продаж. Їх тіла виявив інший працівник біля ферми, де вони проживали, близько 13:00 і повідомив в поліцію.

За підозрою у вбивстві затриманий 36-річний громадянин України, який разом з ними працював. Він був знайомий зі своїми жертвами і за версією поліції, між чоловіками міг статися побутовий конфлікт.

На даний момент громадянин України, який підозрюється у вбивстві своїх співвітчизників, арештований і з ним проводять слідчі заходи. Проводиться розслідування та встановлюються всі деталі і подробиці злочину.

Якщо вина українця буде доведена, то за законодавством Польщі йому загрожує довічне тюремне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Польщі виявили тіла двох українців, яких вбивця сховав у морозильну камеру, заповнену азотом. Загиблі були родичами – дядьком та племінником. Вони працювали у Польщі легально, по робочій візі.

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