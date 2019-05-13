Вбивство сина ватажка "ДНР": несподіваний поворот у справі

Євген Аліпов, син одного з ватажків "ДНР", Олександра Аліпова, знайдений мертвим у квартирі в Києві ще 4 травня, хоча раніше повідомлялося, що він загинув на непідконтрольній території. Про це повідомив журналіст Денис Казанський на своїй Facebook-сторінці.

За однією з версій, 40-річний підприємець, який до 2014 року був генеральним директором оптового ринку "Господар" у Донецькій області, скоїв самогубство.

Тіло чоловіка виявила дружина в квартирі по проспекту Валерія Лобановського, 150 (Голосіївський район Києва). Поряд з Аліповим лежав пістолет, а на голові виявлено вогнепальне поранення.

Євген Аліпов убитий - причина смерті сина ватажка "ДНР" (фото: facebook.com/alipov.e)

Раніше у ЗМІ поширювалася інформація, що Аліпов був убитий на території ОРДЛО, оскільки саме там чоловіка поховали. Але нещодавно ця інформація була спростована. Поховали Аліпова дійсно на кладовищі в окупованому Донецьку.

Нагадаємо, батько загиблого, Олександр Аліпов раніше був першим заступником міністра ЖКГ, а пізніше став заступником мера Горлівки. Після окупації міста перейшов на службу в так звану "ДНР", де виконував обов'язки керівника служби по тарифах.

Євген Аліпов убитий - причина смерті сина ватажка "ДНР" (скрін: facebook.com/den.kazansky)

Нагадаємо, Сергія Доренка, який помер у Москві у віці 59 років, заборонили ховати.

Раніше повідомлялося, що у Росії помер легендарний композитор, який написав музику до понад 160 фільмів і мультфільмів.

А також писали про те, що у Харкові помер відомий волонтер. Причина смерті шокувала рідних і близьких українського патріота.