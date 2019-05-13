Убийство сына главаря ДНР: неожиданный поворот в деле

Евгений Алипов, сын одного из главарей ДНР, Александра Алипова, найден мертвым в квартире в Киеве еще 4 мая, хотя ранее сообщалось, что он погиб на неподконтрольной территории. Об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей Facebook-странице.

По одной из версий, 40-летний предприниматель, который до 2014 года был генеральным директором оптового рынка "Господар" в Донецкой области, совершил самоубийство.

Тело мужчины обнаружила в жена в квартире по проспекту Валерия Лобановского, 150 (Голосеевский район Киева). Рядом с Алиповым лежал пистолет, а на голове обнаружено огнестрельное ранение.

Евгений Алипов убит - причина смерти сына главаря ДНР (фото: facebook.com/alipov.e)

Ранее в СМИ распространялась информация, что Алипов был убит на территории ОРДЛО, поскольку именно там мужчину похоронили. Но недавно эта информация была опровергнута. Похоронили Алипова действительно на кладбище в оккупированном Донецке.

Напомним, отец погибшего, Александр Алипов раньше был первым заместителем министра ЖКХ, а позже стал заместителем мэра Горловки. После оккупации города перешел на службу в так называемую "ДНР", где исполнял обязанности руководителя службы по тарифам.

Евгений Алипов убит - причина смерти сына главаря ДНР (скрин: facebook.com/den.kazansky)

Напомним, Сергея Доренко, который скончался в Москве в возрасте 59 лет, запретили хоронить.

Ранее сообщалось, что в России умер легендарный композитор, написавший музыку к более 160 фильмам и мультфильмам.

А также писали о том, что в Харькове умер известный волонтер. Причина смерти шокировала родных и близких украинского патриота.