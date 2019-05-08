Його пісні стали культовими: в Росії помер легендарний композитор

Євген Крилатов помер - біографія композитора (фото: torange.biz)

Євген Крилатов написав кілька сотень пісень до фільмів і мультфільмів

Євген Крилатов помер 8 травня в Москві у віці 85 років. Композитор написав музику більш ніж до 160 фільмів і мультфільмів, багато з яких свого часу стали культовими. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

Євген Крилатов помер - біографія композитора (фото: соцмережі)

Авторству Крилатова належать такі пісні, як "Лісовий олень" (к/ф "Ох, вже ця Настя!"), "Крилаті гойдалки" (к/ф "Пригоди Електроніка"), "Три білих коня" ("Чародії"), "Прекрасне далеко" ("Гостя з майбутнього") та багато інших.

"Прекрасне далеко", к/ф "Гостя з майбутнього" (відео: YouTube)

Також композитор написав музику до мультиплікаційної трилогії "Простоквашино" - "Якби не було зими", "Пісня Матроскіна" та інші.

"Якби не було Зими", м/ф "Простоквашино" (відео: YouTube)

А початком його широкої композиторської популярності стала музика до мультфільму "Умка" (1969) зі знаменитої "Колискової ведмедиці".

"Колискова ведмедиці", перша відома робота Євгена Крилатова (відео: YouTube)

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