Вбивство Шеремета: Riffmaster зробив важливу заяву

Вбивство Павла Шеремета було оголошено розкритим через три з половиною роки після гучного злочину, і в МВС назвали п'ятьох підозрюваних. Відомий музикант, військовослужбовець ЗСУ, ветеран АТО Андрій Антоненко за версією слідства створив групу людей для вбивства журналіста.

Адвокати лідера рок-групи Riffmaster розповіли, що він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, а не в СІЗО. Рішенням Печерського суду Києва він був заарештований 8 лютого 2020 року.

Антоненко всі звинувачення відкидає і обурюється, що його "зробили" винним. Музикант також передав лист через знайому зі словами співчуття матері Шеремета.

Як йдеться в повідомленні групи правового захисту Андрія Антоненка на сторінці в Facebook, Riffmaster дякує всім за підтримку, у нього спокійний настрій.

"Андрій не лише не визнає вину, а ще й жодного факту, що про нього викладають (приклади нижче). Оскільки ці факти, у тому числі алібі легко перевірити, ми очікуємо від слідства швидкої реакції найближчим часом", - йдеться у публікації.

Правозахисники Станіслав Кулик, Костянтин Татарченко та Віталій Галенченко далі пройшлися по зазначеним обставинам з підозри. Зокрема, про знайомство з ще однією фігуранткою справи Юлею Кузьменко.

Повідомляється, що музикант почав спілкуватися з нею на тлі волонтерства і після того як їх познайомив її цивільний чоловік. Під час спілкування з'ясувалося, що Кузьменко була асистентом під час операції у сина Андрія, а потім і свідком під час ДТП, в яку потрапили дружина та діти Антоненка.

Riffmaster офіційно заявив для глави МВС Арсена Авакова, що аварію і хворобу серця сина "він не організовував".

Вбивство Шеремета - Андрій Антоненко Riffmaster зробив важливу заяву (Фото: РБК-Україна)

Щодо інших фігурантів справи Антоненко наполягає, що особисто їх не знає і ніколи з ними жодних справ не обговорював. Висловлюється припущення, що вони могли підходити в загальній масі до артиста після виступів на концертах.

"Слідчий вчора намагався допитати Андрія, але він змушений був скористатися правом, передбаченим ст. 63 Конституції України (тобто відмовитися давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів). Такий вчинок був зумовлений тим, що його на всю країну вищі керівники поліції, міністр МВС, генпрокурор, а також особисто президент в один голос фактично назвали злочинцем. З огляду на це ми припускаємо, що з боку слідчих буде певна упередженість", - йдеться у публікації.

Riffmaster погоджується надалі давати свідчення лише коли переконається в неупередженості слідства.

Нагадаємо, що за версією слідства, Антоненко створив групу людей для вбивства Шеремета. Він залучив до неї завідувачку відділенням дитячої кардіології та кардіохірургії в "Охматдиті" Юлію Кузьменко, військовослужбовця Яну Дугарь та ветеранів Інну і Владислава Грищенків (з позивними "Пума" та "Буча"). В підозрі зазначається, що Антоненко керував цією організацією.