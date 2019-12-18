Убийство Шеремета: Riffmaster сделал важное заявление

Убийство Павла Шеремета было объявлено раскрытым спустя три с половиной года после громкого преступления, и в МВД назвали пятерых подозреваемых. Известный музыкант, военнослужащий ВСУ, ветеран АТО Андрей Антоненко по версии следствия создал группу людей для убийства журналиста.

Адвокаты лидера рок-группы Riffmaster рассказали, что он находится в изоляторе временного содержания, а не в СИЗО. Решением Печерского суда Киева он был арестован до 8 февраля 2020 года.

Антоненко все обвинения отвергает и возмущается, что его "сделали" виновным. Музыкант также передал письмо через знакомую со словами соболезнования маме Шеремета.

Как говорится в сообщении группы правовой защиты Андрея Антоненко на странице в Facebook, Riffmaster благодарит всех за поддержку, у него спокойное настроение.

"Андрей не только не признает вину, но и ни одного факта, о котором выкладывают (примеры ниже). Поскольку эти факты, в том числе алиби легко проверить, мы ожидаем от следствия быстрой реакции в ближайшее время", - говорится в публикации.

Правозащитники Станислав Кулик, Константин Татарченко и Виталий Галенченко далее прошлись по указанным обстоятельствам из подозрения. В частности, о знакомстве с еще одной фигуранткой дела Юлей Кузьменко.

Сообщается, что музыкант начал общаться с ней на фоне волонтерства и после того как их познакомил ее гражданский муж. Во время общения выяснилось, что Кузьменко была ассистентом во время операции у сына Андрея, а затем и свидетелем во время ДТП, в которое попали жена и дети Антоненко.

Riffmaster официально заявил для главы МВД Арсена Авакова, что аварию и болезнь сердца сына "он не организовывал".

Убийство Шеремета - Андрей Антоненко Riffmaster сделал важное заявление (Фото: РБК-Украина)

В отношении других фигурантов дела Антоненко настаивает, что лично их не знает и никогда с ними никаких дел не обсуждал. Высказывается предположение, что они могли подходить в общей массе к артисту после выступлений на концертах.

"Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генпрокурор, а также лично президент в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это мы предполагаем, что с стороны следственных будет определенная предвзятость", - говорится в публикации.

Riffmaster соглашается в дальнейшем давать показания только когда убедится в беспристрастности следствия.

Напомним, что по версии следствия, Антоненко создал группу людей для убийства Шеремета. Он привлек в нее завотделением детской кардиологии и кардиохирургии в "Охматдете" Юлию Кузьменко, военнослужащую Яну Дугарь и ветеранов Инну и Владислава Грищенко (с позывными "Пума" и "Буча"). В подозрении отмечается, что Антоненко руководил этой организацией.