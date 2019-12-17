Може вона, може ні: в МВС зробили нову заяву про вбивство Шеремета

Юлія Кузьменко (фото: РБК-Україна)

У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета з'явилися нові деталі

Вбивство Павла Шеремета було оголошено розкритим більше ніж через три роки після його вчинення. Слідство затримало п'ять осіб, яких називають причетними до вибуху автомобіля, в якому загинув український, російський і білоруський журналіст. Нещодавно в МВС зробили нову заяву щодо причетності до вбивства дитячого лікаря Юлії Кузьменко.

Зазначимо, що звинувачення військових, медиків та волонтерів - Яни Дугарь, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і подружжя Грищенків викликало великий резонанс у суспільстві.

Артем Шевченко, спікер МВС, в коментарі "5 каналу" заявив, що оголошена підозра Юлії Кузьменко не є остаточним висновком слідства.

"Все, що оголошено в підозрі... є припущеннями. Може вони підтвердяться в слідстві, а може ні. Можливо, це була ця жінка, а може ні..." - заявив Шевченко.

При цьому спікер МВС заявив, що підозрювані не заарештовані, вони взяті під варту.

Журналісти-розслідувачі відзначають, що експертиза у справі про вбивство Павла Шеремета не містить однозначних висновків, а підозру фігурантам оголосили на підставі слабких висновків.

Щодо Юлії Кузьменко, яку назвали "закладницею" вибухівки, було проведено низку експертиз. Психологічна підтвердила, що дитячий лікар могла бути кілером, портретна (на підставі камер відеоспостереження) не змогла дати однозначну відповідь, експертиза ходи назвала докази "умовно достатніми".

Журналісти "Слідство Інфо" ознайомилися також з висновками британського експерта. Він заявив, що жінка, яка робила фото і відео напередодні вбивства (розвідниця, якою назвали Яну Дугарь), жінка, що закладала вибуховий пристрій, і та, що активувала бомбу, з великою ймовірністю одна і та ж людина. Такі висновки могли поставити під сумнів версію слідства, тому їх не оприлюднили.

Розслідування вбивства Павла Шеремета (відео: YouTube/5 канал)

Варто відзначити, що з'явилася ще одна несподівана версія загибелі Павла Шеремета. З'явилося припущення, що журналіста могли вбити через побутові мотиви, а не з метою "дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні". Нагадаємо, такий мотив став основним у розслідуванні.