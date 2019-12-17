Вбивство Шеремета: Riffmaster звернувся до українців (фото)

Андрій Антоненко (Фото: facebook.com/andrew.antonenko)

Фігурант справи про вбивство Шеремета Антон Антоненко з Riffmaster написав лист

Вбивство Павла Шеремета оголосили розкритим, і МВС назвало підозрюваних у скоєнні резонансного злочину три роки тому. Одного з фігурантів справи Андрія Антоненка - відомого музиканта, військовослужбовця, ветерана АТО і волонтера - заарештували до 8 лютого 2020 року.

Лідер рок-групи Riffmaster, який зараз знаходиться в СІЗО, відкидає всі звинувачення і заявляє, що невинен.

Слідство вважає, що Антоненко створив групу людей для вбивства Шеремета. Він залучив до неї завідувачку відділенням дитячої кардіології та кардіохірургії в "Охматдиті" Юлію Кузьменко, військовослужбовця Яну Дугарь та ветеранів Інну і Владислава Грищенків (з позивними "Пума" та "Буча"). В підозрі зазначається, що Антоненко керував цією організацією.

Тим часом у гучній справі спливають різні розбіжності, озвучуються нові версії, а висновки психологічних експертиз суперечать одна одній.

Заарештований рокер передав через свою знайому, організаторку музичного фесту Поліну Іванову листа, в якому подякував усім за підтримку, а також висловив співчуття мамі Шеремета (Людмила Станіславівна раніше розцінила заяви на брифінгу МВС щодо фігурантів справи як передчасні).

"Андрій передає всім привіт! - написала дівчина у Facebook і опублікувала фото листи.

"Дякую всім друзям, колегам за підтримку! Я не причетний до вбивства Павла Шеремета і ні в чому не винний, що б не казали люди з верху. Це все брехня! Повна. Із першої літери. Я дякую матері Павла Шеремета за те, що вона не хоче, щоб страждали невинні люди! З повагою до всіх і співчуттям до мами Павла Шеремета! Riffmaster", - йдеться у публікації.

Фігурант справи про вбивство Шеремета Андрій Riffmaster Антоненко передав лист із СІЗО (Фото: facebook.com/polina.ivanova)