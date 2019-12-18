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Фігурант справи Шеремета відмовляється давати свідчення

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 09:04
Фігурант справи Шеремета відмовляється давати свідчення
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Антоненко вважає, що слідство у справі є упередженим

Підозрюваний в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета ветеран Андрій Антоненко (Riffmaster) відмовляється давати свідчення у справі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву правової групи захисту Антоненка у Facebook.

Як повідомляється, у вівторок, 17 грудня, слідчий намагався допитати Антоненка, але він відмовився, скориставшись правом, передбаченим статтею 63 Конституції України. Свій вчинок Антоненко пояснив тим, що вважає слідство у справі Шеремета упередженим.

"Такий вчинок був обумовлений тим, що його на всю країну вищі керівники поліції, міністр МВС, генеральний прокурор, а також особисто президент Ураїни в один голос фактично назвали злочинцем. З огляду на це ми припускаємо, що зі сторони слідчих буде певна упередженість", - йдеться в заяві.

Адвокати зазначили, що Антоненко згоден в подальшому давати свідчення у справі, але лише коли переконається, що слідство не є упередженим.

"Андрій в подальшому буде давати показання, але лише коли переконається в неупередженості слідства. Наразі, з урахуванням наявних в справі матеріалів та гучних заяв в ЗМІ керівництва країни, такої впевненості немає", - додали вони.

Нагадаємо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко і Яна Дугарь.

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