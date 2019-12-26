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Вбивство Шеремета: підозрювана зробила неочікуване зізнання (відео)

STYLERПерсони    26.12.2019 - 15:32
Вбивство Шеремета: підозрювана зробила неочікуване зізнання (відео)
Справа про вбивство Павла Шеремета (колаж: РБК-Україна)

Справа про вбивство Павла Шеремета продовжує обростати нестиковками

Вбивство Павла Шеремета оголосили розкритим, в організації і здійсненні злочину підозрюють п'ятьох людей, серед яких Яна Дугарь. Сама Дугарь зізналася, що дізналася про Шеремета всього кілька місяців тому, а в Києві побувала через рік після вбивства журналіста, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, військова медсестра і волонтер нібито була "розвідницею", яка за кілька днів до вибуху авто робила фотозйомку, щоб визначити місцезнаходження камер спостереження.

Тепер Яні Дугарь доводиться регулярно їздити з Новомосковська в Київ на допити. За два тижні домашнього арешту їй вже кілька разів доводилося бувати у столиці.

Яна говорить, що з квартири в Новомосковську їй виходити не можна, їжу і все необхідне купують друзі. А за викликом слідчих їй потрібно приїхати в певний час і відзівтувати по поверненню. За квитки змушена платити сама.

До того, як стати "популярною", Яна жила розміреним життям. Повернувшись з фронту, навчалася у Львівському інституті фізкультури. 12 грудня дівчина "прославилася".

"Якщо людина мене бачила у житті хоча б раз, вона скаже стовідсотково, що це не я. Не та хода, не та структура, не той зріст", - коментує дівчина показане на брифінгу МВС відео.

Про те, хто таке Шеремет, Яна дізналася за кілька місяців до пред'явлення звинувачень, а Київ уперше відвідала 7 березня 2017 року (Шеремет був убитий 20 липня 2016-го).

Зображень "нібито з Яною" показали два - одне напередодні вибуху, друге в цьому році. Обидва рази Яна не могла бути в столиці, перший раз вона перебувала на фронті, другий - за кордоном.

З Юлією Кузьменко познайомилася кілька місяців тому через спільних друзів, а з Андрієм Антоненко і зовсім не знайома.

Підозрювана в причетності до вбивства Павла Шеремета нічого не знала про нього (відео: YouTube/ТСН)

Поліція встановила підозрюваного в нападі на журналістів на суді по справі Шеремета Вбивство Шеремета: Кузьменко подала до суду на МВС України
Новини України Павло Шеремет
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