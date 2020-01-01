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Вбивство Шеремета: Riffmaster зробив важливу заяву

STYLERЖиття    01.01.2020 - 20:09
Вбивство Шеремета: Riffmaster зробив важливу заяву
Андрій Антоненко (Фото: facebook.com/andrew.antonenko)

Фігурант справи про вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко звернувся до генпрокурора, голови МВС та президента

Андрій Антоненко, український рок-музикант більш відомий під ім'ям Riffmaster, написав лист - звернення до президента України Володимира Зеленського, міністра МВС та генерального прокурора. Текст листа розмістили на сторінці Free Riff в соціальній мережі Facebook.

Андрій Антоненко, який підозрюється в організації вбивства Павла Шеремета, звернувся до Авакова, Рябошапки і Зеленського з питанням, яка мета у фальсифікації звинувачення.

"Панове міністр Аваков, генпрокурор Рябошапка, президент Зеленський! Я впевнений і знаю, що і ви знаєте, і впевнені в тому, що ми, які безпідставно підозрювані у справі Шеремета, є невинними у цій жахливій справі. Мене цікавить мета цього сфальсифікованого, ганебного, брехливого звинувачення проти нас. Це що, спроба втриматися в кріслі, отримати вищу посаду, або ви вже застосовуєте методи і методички російських ФСБ?", - написав Riffmaster.

Він зазначив, що це свідоме знищення українських патріотів і порівняв звинувачення з справами, які порушили проти Сенцова і кримських татар в Росії.

"Це що, свідоме знищення українських патріотів, які докладають всі зусилля для перемоги нашої країни, фабрикуючи на них кримінальні справи, до яких вони не причетні? Чим ваші дії відрізняються від дій російських окупантів на Донбасі ів Криму? Чим ваші дії відрізняються від дій ФСБ РФ? Чим ця брехлива, вигадана, ганебна справа відрізняється від справ Олега Сенцова і кримських татар, які сфабрикували ФСБ?" – додав Антоненко і закликав зупинитися.

"Відповідь: Нічим! Це ганьба вам, як міністру, генпрокурору та президенту! Зупиніться будь ласка. Вистачить! Досить вбивати народ України. Поверніть нам наші життя! Рок-музикант, штаб-сержант ССО ВСУ. Честь маю. Антоненко Андрій", - резюмував Riffmaster.

Вбивство Шеремета: Riffmaster зробив важливу заяву

Скріншот

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