Вбивство пластичного хірурга в Києві: спливли нові деталі злочину

Вбивство хірурга Андрія Сотника (Колаж РБК-Україна)

У поліції з'явилися дві версії щодо вбивства хірурга Андрія Сотника

Вбивство пластичного хірурга Андрія Сотника по вулиці Саксаганського у Києві викликало величезний резонанс у суспільстві. Молодого лікаря невідомий кілер наздогнав у дворі будинку, вистрілив йому в спину, а потім в голову. Після цього злочинець забрав з рук Сотника пакет і втік з місця події.

Поліція веде розслідування резонансного злочину і вже з'явилися нові подробиці справи. Основні версії, які розглядають правоохоронні органи – це зв'язки Андрія Сотника в його рідному місті Донецьку. Друга – пов'язана з фінансовою діяльністю хірурга. Нібито Сотник давав пацієнтам гроші в борг на дорогі косметичні процедури та препарати, повідомляють в сюжеті ТСН.

Також стало відомо, що кілер був не один. Є дані про те, що вбивця приїхав на місце злочину на автомобілі зі спільником, а після скоєння вбивства, кілер втік саме на тому ж автомобілі.

"Ми вважаємо, що це було замовне вбивство. Швидше за все, кілер був особою, яка не знала особисто загиблого. І ми будемо шукати всіх. У машині був водій, який підвіз кілера не місце злочину. Тому до вбивства причетні дві людини. Водій – співучасник вбивства", - розповів у коментарі Антон Геращенко.

Нові подробиці вбивства пластичного хірурга Андрія Сотника