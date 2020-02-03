Вбивство відомого хірурга в Києві: всі версії загадкового злочину

Вбивство хірурга Андрія Сотника в Києві (колаж: РБК-Україна)

Вбивство пластичного хірурга сталося в центрі Києва

Хірурга Андрія Сотника вбили в Києві 2 лютого. 43-річний лікар був застрелений неподалік від своєї зйомної квартири на вулиці Саксаганського, 117. Що відомо про загиблого, всі версії злочину - в матеріалі Styler.

Повідомлення про стрілянину надійшло на "102" близько 18:00 в неділю. Прибулим медикам залишалося лише констатувати смерть чоловіка. На місце події виїжджав голова Нацполіції Ігор Клименко та заступник голови поліції Києва Герман Приступа.

Пізніше з'явилися відео з камер спостереження, на яких видно, що зловмисник біжить за жертвою, стріляючи в спину. Коли той падає на землю, підскакує до нього, здійснює контрольний постріл, забирає пакет і тікає. Відео можна побачити по посиланню.

Андрій Сотник (фото з сайту клініки DMK)

Версії вбивства Андрія Сотника

Пізніше поліції вдалося з'ясувати, що вбивця чекав Сотника біля його квартири. Очевидно, метою кілера був той самий пакет, з яким і втік зловмисник.

В поліції розглядають кілька версій вбивства пластичного хірурга. Одна з них - вбивство через особисту неприязнь, пов'язану з професійною діяльністю. Відпрацьовується також оперативна версія про вбивство на замовлення з метою помсти.

Також розглядається версія вбивства з метою пограбування. Правоохоронці встановлюють, куди прямував Сотник, і що було у вкраденому пакеті. Вже відомо, що кілер чатував хірурга біля його будинку, знаючи розпорядок його дня. За однією з версій, в пакеті була велика сума, з якої хірург прямував на ділову зустріч.

Журналіст і екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі пише, що попередній аналіз відео та свідоцтв з місця вбивства хірурга Сотника Андрія на Саксаганського свідчить, що кілер робив контрольні постріли, і це замовне вбивство.

"Характер смертельних поранень говорить про те, що кілер при вбивстві на Саксаганського хірурга Андрія Сотника використовував гладкоствольну зброю, імовірно обріз", - пише Мосійчук.

Зараз поліція розшукує кілера. Його прикмети: вік 30-35 років, зріст 170-175, кавказька зовнішність, борода, середньої статури, одягнений у чорні джинси, куртку і кепку.

На Саксаганського застрелили чоловіка Опубліковано Інформатор Київ Неділя, 2 лютого 2020 р.

Вбивство хірурга Андрія Сотника в Києві (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Що відомо про пластичного хірурга

43-річний Андрій Сотник був головою клініки пластичної хірургії DMK Ukraine. Він народився в Донецьку, закінчив Донецький національний медичний університет імені максима Горького, аспірантуру Інституту невідкладної і відновної хірургії імені Гусака в Донецьку.

У Донецьку працював хірургом обласної травматологічної лікарні, лікарем-хірургом косметологічної лікарні Донецька. У 2014 році переїхав до Києва, де через деякий час очолив клініку пластичної хірургії DMK Ukraine.

На сайті установи сказано, що Сотник - кандидат медичних наук, працював лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.

Андрій Сотник (фото з сайту клініки DMK)