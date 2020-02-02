У центрі Києва застрелили відомого хірурга: усі деталі

Вбивство в Києві (фоо: facebook.com/UA.KyivPolice)

В Києві сталося вбивство відомого пластичного хірурга Андрія Сотника

Вбивство в Києві відбулося сьогодні, 2 лютого. Ввечері в центрі столиці за адресою вулиця Саксаганського, 117 сталося вбивство відомого пластичного хірурга Андрія Сотника. Чоловікові було всього 43 роки.

Сотник був керівником клініки DMK Ukraine, а також кандидатом медичних наук, пластичних і естетичних хірургом, хірургом кисті. Інцидент стався близько 18:00. Про це повідомляє Telegram-канал Ігоря Мосійчука.

Андрій Сотник (фото: danne.com.ua)

Сотник забіг в арку біля свого будинку, і в цей момент за ним гнався невідомий чоловік, який завдав кілька пострілів. При цьому остання куля потрапила в голову жертви. Кілер забрав пакет у Сотника і зник у невідомому напрямку.

Вбивство Андрія Сотника (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Відео моменту вбивства можна подивитися тут.

Нагадаємо, що підозрюваного у вбивстві Діани Хриненко судитимуть присяжні. Зараз 29-річний підозрюваний знаходиться під вартою. Його звинувачують у вбивстві 16-річної дівчини, якій проломили череп.

Раніше повідомлялося про те, що стали відомі нові деталі вбивства молодих дівчат у Києві перед Новим роком. 16-річну Єву Лисенко та 19-річну Марію Камынину виявила в шафі господині орендованої квартири. За словами жінки, у квартирі не було ніяких слідів крові.