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Убийство пластического хирурга в Киеве: всплыли новые детали преступления

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 10:39
Убийство пластического хирурга в Киеве: всплыли новые детали преступления
Убийство хирурга Андрея Сотника (Коллаж РБК-Украина)

У полиции появились две версии по убийству хирурга Андрея Сотника

Убийство пластического хирурга Андрея Сотника на улице Саксаганского в Киеве вызвало огромный резонанс в обществе. Молодого врача неизвестный киллер догнал во дворе дома, выстрелил ему в спину, а потом в голову. После этого преступник забрал из рук Сотника пакет и скрылся с места происшествия.

Полиция ведет расследование резонансного преступления и уже появились новые подробности дела. Основные версии, которые рассматривают правоохранительные органы – это связи Андрея Сотника в его родном городе Донецке. Вторая – связана с финансовой деятельностью хирурга. Якобы Сотник давал пациентам деньги в долг на дорогие косметические процедуры и препараты, сообщают в сюжете ТСН.

Также стало известно, что киллер был не один. Есть данные о том, что убийца приехал на место преступления на автомобиле с сообщником, а после совершения убийства, киллер скрылся именно на том же автомобиле.

"Мы считаем, что это было заказное убийство. Скорее всего, киллер был особой, которая не знала лично погибшего. И мы будем искать всех. В машине был водитель, который подвез киллера не место преступления. Поэтому к убийству причастны два человека. Водитель – соучастник убийства", - рассказал в комментарии Антон Геращенко.

Новые подробности убийства пластического хирурга Андрея Сотника

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