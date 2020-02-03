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Вбивство хірурга в Києві: спливли несподівані подробиці злочину

STYLERЖиття    03.02.2020 - 18:56
Вбивство хірурга в Києві: спливли несподівані подробиці злочину
Вбивство Андрія Сотника в Києві (Колаж РБК-Україна)

Стали відомі нові деталі дивного вбивства хірурга Сотника в Києві

У Києві сталося вбивство відомого пластичного хірурга Андрія Сотника. Невідомий чоловік вистрелив у хірурга увечері в неділю, 2 лютого, по вулиці Саксаганського. Відомо, що кілер зробив кілька пострілів, один з них в голову, потім забрав у Сотника з рук пакет і втік з місця злочину.

Андрій Сотник був керівником клініки DMK Ukraine, кандидатом медичних наук, пластичних і естетичним хірургом, хірургом кисті. Йому було всього 43 роки.

З'ясувалося, що напередодні трагедії Андрій Сотник разом з дружиною повернувся з профільного конгресу в Парижі, пише видання OBOZREVATEL. Хірург і його дружина Юлія – представники відомих медичних династій з Донецька. В Київ вони перебралися після початку військових дій.

Після повернення їх Франції, Сотники провели сімейний вечір – у сина був день народження. На неділю у хірурга не було жодних записів, але він зібрався на роботу у свій офіс на вулиці Шота Руставелі. Пізніше з'ясувалося, що йому знадобилося терміново видрукувати квиток для батька, а по дорозі він збирався купити круасанів для сина.

Офіс знаходиться буквально в кількох кілометрах від квартири на Саксаганського, яку Сотники орендували.

Що саме було в Андрія Сотника в пакеті, який у нього забрав кілер, на даний момент невідомо.

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