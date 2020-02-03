ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство хирурга в Киеве: всплыли неожиданные подробности преступления

STYLERЖизнь    03.02.2020 - 18:56
Убийство хирурга в Киеве: всплыли неожиданные подробности преступления
Убийство Андрея Сотника в Киеве (Коллаж РБК-Украина)

Стали известны новые детали странного убийства хирурга Сотника в Киеве

В Киеве произошло убийство известного пластического хирурга Андрея Сотника. Неизвестный мужчина выстрелил в хирурга вечером в воскресенье, 2 февраля, по улице Саксаганского. Известно, что киллер сделал несколько выстрелов, один из них в голову, потом забрал у Сотника из рук пакет и скрылся с места преступления.

Андрей Сотник был руководителем клиники DMK Ukraine, кандидатом медицинских наук, пластическим и эстетическим хирургом, хирургом кисти. Ему было всего 43 года.

Выяснилось, что накануне трагедии Андрей Сотник вместе с женой вернулся с профильного конгресса в Париже, пишет издание OBOZREVATEL. Хирург и его супруга Юлия – представители известных медицинских династий из Донецка. В Киев они перебрались после начала военных действий.

После возращения их Франции, Сотники провели домашний вечер – у сына был день рождения. На воскресенье у хирурга не было никаких записей, но он собрался на работу в свой офис на улице Шота Руставели. Позже выяснилось, что ему понадобилось срочно распечатать билет для отца, а по дороге он собирался купить круассанов для сына.

Офис находится буквально в нескольких километрах от квартиры на Саксаганского, которую Сотники арендовали.

Что именно было у Андрея Сотника в пакете, который у него забрал киллер, на данный момент неизвестно.

В Москве таинственно умерла украинка: тело нашли в ванной Медики обрекли на смерть: мальчика с ДЦП усыновила семья из США
Новости Украины преступленияКиев
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь