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Вбивство гардеробниці Ради: з'явилися нові деталі розслідування

STYLERЖиття    16.07.2019 - 17:57
Вбивство гардеробниці Ради: з'явилися нові деталі розслідування
Вбивство гардеробниці тітки Тоні (Колаж РБК-Україна)

Стало відомо про страшну знахідку в селі Деминівка

Навколо вбивства Антоніни Шпир, більш відомої, як гардеробниця Верховної Ради тітка Тоня, ходить безліч версій. Її тіло виявили 3 липня у полі, між селами Вільне та Юрівка Макарівського району. Рідні розшукували тітку Тоню протягом п'яти днів і з'ясувалося, що вбивця задушив її і кинув в полі, серед посівів кукурудзи.

Як пише видання "Судовий репортер", поруч з тілом Антоніни Шпир знайшли поліетиленовий пакет з-під вишень, пляшку ємністю 0,5 л з рідиною прозорого кольору, пляшку чорного кольору об'ємом 60 мл, гаманець червоного кольору, в якому були дисконтні картки і кілька папірців із записами рецептом, назв ліків і номер телефону. Також був виявлений чохол червоного кольору, в якому знаходився телефон марки Nokia 206 з двома сім картами.

Але найстрашніше, що виявили слідчі – це кляп у вигляді хустки білого кольору і мотузка червоного кольору довжиною 100 см.

Всі знайдені речі, а також зразки грунту, зрізи стебла кукурудзи і одяг потерпілої вилучили як речові докази і відправили на судово-медичну експертизу.

Крім того, слідчі в той же день провели обшук в селі Деминівка. В одному з дерев'яних приміщень вони знайшли чоловіче взуття 41-го розміру, чоловічу білизну, майку, два рушники і копію посвідчення на ім'я певної особи. Речі також були вилучені на експертизу і належить з'ясувати, чи є збіг епітелію із знайдених речей зі слідами, які були виявлені на кляпі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вбивця Антоніни Шпир діяв професійно.

А також розповідали про те, що тіло зниклої гардеробниці 66-річної Антоніни Шпир знайшли родичі самостійно.

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