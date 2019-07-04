Зниклу гардеробницю Ради знайшли мертвою

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Раніше жінку вважали зниклою без вісти

У Київській області знайшли мертвою зниклу раніше робітницю гардероба Верховної ради України. Про це РБК-Україна повідомив речник Нацполіції у Київській області Микола Жукович.

За даними ЗМІ, йдеться про 65-річну Антоніну Шпір, яка працювала в гардеробі парламенту. Так, раніше паблік "Київ Оперативний" зазначав, що жінка зникла 29 червня.

За даними Жуковича, до поліції 1 липня звернулися родичи жінки. Поліція знайшла тіло гардеробниці парламенту 3 липня.

"3 липня у Макарівському районі знайшли жінку, яка вважалася безвісти зниклою. Минулого тижня вона поїхала на дачу і не повернулася. Проводилися оперативно-розшукові заходи. Її знайшли знайомі, які прочісували місцевість після зникнення. У кукурудзяному полі", - повідомив Жукович.

За його словами, на тілі жінки є сліди насильницької смерті.

Нагадаємо, в березні в Києві на вулиці Багговутівській було знайдено тіло чоловіка. Пізніше стало відомо, що загиблий працював в Адміністрації президента. Так, п'ятий президент України Петро Порошенко закликав якомога швидше встановити винних у смерті співробітника адміністрації президента України Олександра Бухтатого.

РБК-Україна пізніше повідомляло, що правоохоронці затримали іноземця, який підозрюється у розбійному нападі на співробітника АП, після якого потерпілий помер.

Шевченківський райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №10 і заарештував на 60 діб підозрюваного у розбійному нападі на співробітника АП.