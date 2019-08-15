Вбивство Діани Хриненко: кого заарештувала поліція за підозрою у вбивстві

Суд над вбивцею Діани Хриненко - всі деталі (Колаж РБК-Україна)

У поліції розповіли деякі подробиці резонансної справи

У Кропивницькому проходить засідання суду щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у скоєнні вбивства 16-річної Діани Хриненко з села Суботці Кіровоградської області. Тіло дівчини було виявлено майже через півроку після зникнення в напіврозкладеному стані.

У середу, 14 серпня, поліція повідомила про те, що підозрюваний у скоєнні страшного злочину був затриманий. 28-річного Миколу Середницького, жителя Знам'янського району Кіровоградської області зняли з автобуса в Польщі, де він переховувався від правосуддя. Як повідомили в прокуратурі, Середницький вчинив адміністративне порушення в Польщі і його вирішили його депортувати в Україну. При перетині кордону з'ясувалося, що він підозрюється у вчиненні більш тяжкого злочину. Затриманого доставили в Кропивницький і призначили засідання суду.

На суді присутні батьки загиблої школярки, цивільна дружина Середницького і його теща. Йому вже оголосили підозру в умисному вбивстві Діани Хриненко (ч.1.ст.115 КК України). Якщо його вина буде доведена, то йому загрожує покарання у вигляді тюремного терміну на 15 років.

Микола Середницький підозрюється у вбивстві Діани Хриненко (фото: Точка доступу)

Родичі підозрюваного стверджують, що він невинний і найняли адвоката. Вони вважають, що Середницький був арештований для того, щоб поліція могла закрити резонансну справу про вбивство дівчинки. Адвокат Урсаленко, який захищає Середницького, повідомив, що затримання його підзахисного було сплановано заздалегідь. Рідних Середницького незадовго до цього допитували, а також конфіскували майно, яке направили на експертизу.

Під час засідання суду адвокат подав клопотання про відвід судді Євгена Тьора, так як саме цей суддя виніс рішення про затримання підозрюваного, який на той момент перебував у Польщі.

В поліції Кіровоградської області розповіли деякі подробиці резонансної справи. У поле зору співробітників правоохоронних органів Середницький потрапив ще півтора місяці тому. Відомо, що він залишив територію України через п'ять днів після того, як Діана Хриненко зникла. Раніше у нього вже були проблеми із законом. Смерть дівчинки наступила в результаті травми черепа, про зґвалтування даних немає.

На засіданні мати Діани Хриненко не зводить очей з ймовірного вбивці її дочки. Микола Середницький сидить, опустивши голову і прикрившись руками.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 16-річної Діани Хриненко (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, Діана Хриненко зникла в селі Суботці 24 серпня 2018 року. Дівчина вирушила з друзями святкувати День Незалежності і додому не повернулася. По дорозі додому вона розмовляла з другом по телефону. Відомо, що майже поруч з будинком, вона крикнула хлопцеві, щоб дзвонив її матері і потім зв'язок обірвався.

Тіло школярки шукали більше півроку і натрапили випадково, під час весняних польових робіт. У липні дівчину поховали в закритій труні.