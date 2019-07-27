ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зниклу рік тому 16-річну Діану Хриненко поховали: прощалися всім селом

STYLERЖиття    27.07.2019 - 13:58
Зниклу рік тому 16-річну Діану Хриненко поховали: прощалися всім селом
Скріншот з відео (YouTube/ТСН)

Дівчину ховали у відкритій труні

В селі Суботці Кіровоградської області поховали 16-річну Діану Хриненко, яку знайшли вбитою через рік після її розшуку. Дівчина таємничо зникла, а через сім місяців її тіло знайшли закопаним в полі.

Сотні людей прийшли попрощатися з дівчиною, яка була улюбленицею, і в школі, і в селі. Дівчину ховали у відкритій труні, а її тіло обернули білим саваном. Біля труни поставили фотографії, з яких посміхається Діана ще жива.

Відео: у Кіровоградській області поховали Діану Хриненко (YouTube/ТСН)

В 2018 році Діана пішла святкувати День незалежності в центр села, але додому вже не повернулася. Через кілька місяців тракторист знайшов у полі страшну знахідку - тіло нещасної дівчини. Пошуками одинадцятикласниці займалися тисячі людей.

Зниклу рік тому 16-річну Діану Хриненко поховали: прощалися всім селомФото: Діана Хриненко (facebook.com/Диана_Хриненко)

Хто вбив дівчину - досі невідомо. Поліція продовжує розслідування, а мати дуже сподівається, що вбивця буде знайдений і його чекає покарання.

Як ми раніше писали, 16-річна Діана Хриненко, яку довгий час розшукували правоохоронці, була знайдена мертвою. На території Кіровоградської області знайшли скелет людини разом з фрагментами одягу.

Читайте також передісторію, в День Незалежності України, 24 серпня, в селі Суботці Кіровоградської області зникла 16-річна Діана Хриненко.

Дорогу встеляли пелюстками: на Закарпатті поховали потонулого в аквапарку хлопчика Прощання з Тимчуком: церемонію в Києві відвідали топ-чиновники і політики (відео)
Новини України похороны
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся