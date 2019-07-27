Зниклу рік тому 16-річну Діану Хриненко поховали: прощалися всім селом

Скріншот з відео (YouTube/ТСН)

Дівчину ховали у відкритій труні

В селі Суботці Кіровоградської області поховали 16-річну Діану Хриненко, яку знайшли вбитою через рік після її розшуку. Дівчина таємничо зникла, а через сім місяців її тіло знайшли закопаним в полі.

Сотні людей прийшли попрощатися з дівчиною, яка була улюбленицею, і в школі, і в селі. Дівчину ховали у відкритій труні, а її тіло обернули білим саваном. Біля труни поставили фотографії, з яких посміхається Діана ще жива.

Відео: у Кіровоградській області поховали Діану Хриненко (YouTube/ТСН)

В 2018 році Діана пішла святкувати День незалежності в центр села, але додому вже не повернулася. Через кілька місяців тракторист знайшов у полі страшну знахідку - тіло нещасної дівчини. Пошуками одинадцятикласниці займалися тисячі людей.

Фото: Діана Хриненко (facebook.com/Диана_Хриненко)

Хто вбив дівчину - досі невідомо. Поліція продовжує розслідування, а мати дуже сподівається, що вбивця буде знайдений і його чекає покарання.

Як ми раніше писали, 16-річна Діана Хриненко, яку довгий час розшукували правоохоронці, була знайдена мертвою. На території Кіровоградської області знайшли скелет людини разом з фрагментами одягу.

Читайте також передісторію, в День Незалежності України, 24 серпня, в селі Суботці Кіровоградської області зникла 16-річна Діана Хриненко.