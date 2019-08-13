Вбивство Дар'ї Лук'яненко: у справі намітився новий поворот

Вбивство 11-річної дитини в Одеській області (Колаж РБК-Україна)

Суд призначив додаткову експертизу для ймовірного вбивці дівчинки

Миколі Тарасову, який підозрюється в вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко з Одеської області, суд призначив психіатричну експертизу. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, пише УНІАН.

Постанова про направлення Миколи Тарасова в медичний заклад для проведення стаціонарної комплексної судової психолого-наркотичної експертизи було прийнято Київським районним судом міста Одеси ще 9 серпня. Як повідомили в прес-службі, всі необхідні документи вже підготовлені і експертиза буде проведена найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Микола Тарасов підозрюється у звірячому вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко з села Іванівка Одеської області. Він викрав дівчинку серед білого дня, закрив в будинку, вбив, а тіло скинув у вигрібну яму, де її знайшли тільки через тиждень.

Дар'я Лук'яненко

До пошуку дівчинки підключилися співробітники поліції, Нацгвардії, ДСНС, волонтери, водолази, авіація і кінологи. Крім того, родина Миколи Тарасова, а також він сам допомагали волонтерам шукати зниклу дівчинку.

Після того, як тіло дитини було виявлено, мати Миколи Тарасова відмовилася від сина і розповіла, що його поведінка стала змінюватися за кілька місяців до трагедії. Він став замкнутим, часто впадав у депресію і відмовлявся спілкуватися з рідними.

Крім того, ми писали про те, що в селі Іванівка люди підняли бунт проти Тарасових.