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Вбивство Дар'ї Лук'яненко: у справі намітився новий поворот

STYLERЖиття    13.08.2019 - 19:47
Вбивство Дар'ї Лук'яненко: у справі намітився новий поворот
Вбивство 11-річної дитини в Одеській області (Колаж РБК-Україна)

Суд призначив додаткову експертизу для ймовірного вбивці дівчинки

Миколі Тарасову, який підозрюється в вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко з Одеської області, суд призначив психіатричну експертизу. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, пише УНІАН.

Постанова про направлення Миколи Тарасова в медичний заклад для проведення стаціонарної комплексної судової психолого-наркотичної експертизи було прийнято Київським районним судом міста Одеси ще 9 серпня. Як повідомили в прес-службі, всі необхідні документи вже підготовлені і експертиза буде проведена найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, Микола Тарасов підозрюється у звірячому вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко з села Іванівка Одеської області. Він викрав дівчинку серед білого дня, закрив в будинку, вбив, а тіло скинув у вигрібну яму, де її знайшли тільки через тиждень.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко: у справі намітився новий поворот

Дар'я Лук'яненко

До пошуку дівчинки підключилися співробітники поліції, Нацгвардії, ДСНС, волонтери, водолази, авіація і кінологи. Крім того, родина Миколи Тарасова, а також він сам допомагали волонтерам шукати зниклу дівчинку.

Після того, як тіло дитини було виявлено, мати Миколи Тарасова відмовилася від сина і розповіла, що його поведінка стала змінюватися за кілька місяців до трагедії. Він став замкнутим, часто впадав у депресію і відмовлявся спілкуватися з рідними.

Крім того, ми писали про те, що в селі Іванівка люди підняли бунт проти Тарасових.

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