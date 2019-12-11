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Вбивство Дар'ї Лук'яненко: нові деталі про підозрюванного

STYLERЖиття    11.12.2019 - 19:07
Вбивство Дар'ї Лук'яненко: нові деталі про підозрюванного
Суд над вбивцею Дар'ї Лук'яненко (Колаж РБК-Україна, фото: usionline.com)

Батько Дар'ї Лук'яненко подав клопотання суддям про підозрюваного

Судове засідання у справі про вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко з Одеської області відбулося в середу, 11 грудня в Роздільнянському районному суді. В ході засідання було розглянуто клопотання про продовження тримання під вартою підозрюваного 22-річного Миколи Тарасова. Він звинувачується у жорстокому вбивстві дівчинки і знущанні над її тілом.

Представник сторони обвинувачення зазначив, що Тарасова варто залишити під вартою, так як на волі він може впливати на свідків, особливо після своїх заяв про невинність. Прокурор не виключив також того, що Тарасов може спробувати втекти від правосуддя.

"Крім того, є великий ризик, що обвинувачений може сховатися, так як у нього немає своєї сім'ї і конкретного місця роботи", - пояснив прокурор Олександр Коваль.

Батько 11-річної Дар'ї Лук'яненко, який був визнаний потерпілим, подав клопотання про те, щоб Тарасова перевели в СІЗО Одеси, так як до розгляду справи він знаходився у занадто комфортних умовах.

"В даний час Тарасов перебуває в королівських умовах – одиночній камері ізолятора тимчасового тримання. Вважаю, він повинен відчути всі тяготи перебування в СІЗО: загальна камера – з розпорядком дня та трудовою повинністю. Тим більше, що це передбачено чинним законодавством", - сказав адвокат сім'ї Лук'яненко.

Колегія суддів постановила продовжити термін арешту Тарасову на два місяці, до 8 лютого, а також – перевести його в Одеський слідчий ізолятор. Наступне засідання призначено на 9 січня 2020 року.

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