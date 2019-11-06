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Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко: батько дівчинки зробив заяву

STYLERЖиття    06.11.2019 - 19:03
Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко: батько дівчинки зробив заяву
Вбивство Дар'ї Лук'яненко (Колаж РБК-Україна)

З'явилися нові подробиці про вбивство Даші Лук'яненко під Одесою

Батько 11-річної Даші Лук'яненко, яка була вбита своїм сусідом в селі Іванівка Одеської області заявив, що батьки Миколи Тарасова знали про злочин, який вчинив їх син. Про це пише видання "Факти".

Він зазначив, що в справі є один дивний факт, про який раніше не згадували і він пов'язаний з батьками Миколи Тарасова.

"Під час пошуків Даші вони вночі приходили на ринок, перелізли через паркан і взяли у себе в контейнері упаковку оцту. Щоб з його допомогою відмивати сліди крові в будинку. Якби вони брали його для заготовок, то досить було б взяти пляшку, потім ще одну. Навіщо серед ночі раптом знадобилася упаковка?" – розповів батько Даші Лук'яненко.

Поки йде слідство, жителі селища Іванівка Одеської області вирішили увічнити пам'ять трагічно загиблої дівчинки і висадили на центральній алеї, при вході у міський сквер ялину. Однокласники Даші розповіли, що вона дуже любила гуляти в цьому сквері. Ідею підтримав педагогічний колектив школи і однокласники Даші.

"Надходило і надходить багато пропозицій про те, як увічнити пам'ять про трагічно загиблу талановиту дівчинку. Ми їх розглядаємо, обдумуємо", - розказали в районній адміністрації.

Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко: батько дівчинки зробив заяву

Скріншот фото

Біля ялинки, яку вже висадили на алеї, в найближчому майбутньому планується встановити меморіальний гранітний камінь, де буде зазначено, на честь кого посаджена ялина, коли і ким. Друзі дівчинки вважають, що живе дерево буде пам'яттю про Дашу на багато років.

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