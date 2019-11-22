Вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко: у поліції зробили важливу заяву (відео)

Вбивство Дарини Лук'яненко - справу направили в суд (Ілюстративне фото: УНІАН)

22-річному Миколаю Тарасову пред'явили підозри за чотирма статтями

Обвинувальний акт стосовно підозрюваного вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко під Одесою Миколи Тарасова вже направлено до суду. Як передали у відділі комунікації поліції Одеської області 22 листопада, 22-річному затриманому було висунуто підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Правоохоронці уточнили, що йдеться про ч. 2 ст. 146 (викрадення), 4 ч. п. 2 ст. 152 (замах на зґвалтування), ч 2 2 п. п. 10 ст. 115 (умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням), ст. 297 (наруга над тілом) КК.

За словами начальника поліції області Олега Беха, в ході досудового розслідування було проведено низку експертиз.

Зібраних доказів достатньо, щоб довести провину обвинуваченого, зазначив він.

Підозрюваний Микола Тарасов (Фото: odessa.online)

Тепер крапку в справі про резонансне вбивство у селищі Іванівка поставить суд.

Раніше Тарасов пройшов психіатричну експертизу.

22-річний зловмисник у червні викрав Дарину серед білого дня, закрив у хаті, вбив, а тіло скинув у вигрібну яму, де її знайшли тільки через тиждень. Пошукова операція проводилася на землі, з повітря і під водою, і тривала майже тиждень. Підозрюваного - односельця і сусіда дівчинки - заарештували 21 червня без права внесення застави.

Дарина Лук'яненко (Фото: facebook.com)

Прокурор Одеської області заявив, що для Тарасова вимагатимуть найвищої міри покарання - довічного ув'язнення.

Звірячий злочин викликав у суспільстві величезний резонанс. Українці масово підписували петицію проти педофілів, яку вже навіть називають на честь загиблої 11-річної дівчинки, і 22 червня документ зібрав необхідну кількість підтримки 25 тисяч голосів.

Втім, президент Володимир Зеленський законопроект №6449 (№0977 в новому скликанні Ради) про відповідальність за педофілію, що передбачає примусову хімічну кастрацію, ветував, а парламент 3 жовтня відхилив.

Відео: Досудове розслідування в справі про вбивство Дарини Лук'яненко завершено