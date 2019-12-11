ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство Дарьи Лукьяненко: подозреваемый содержится в комфортных условиях

STYLERЖизнь    11.12.2019 - 19:07
Убийство Дарьи Лукьяненко: подозреваемый содержится в комфортных условиях
Суд над убийцей Дарьи Лукьяненко (Коллаж РБК-Украина, фото: usionline.com)

Отец Дарьи Лукьяненко подал ходатайство судьям о подозреваемом

Судебное заседание по делу об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из Одесской области состоялось в среду, 11 декабря в Раздельнянском районном суде. В ходе заседания было рассмотрено ходатайство о продлении содержании под стражей подозреваемого 22-летнего Николая Тарасова. Он обвиняется в зверском убийстве девочке и издевательствах над ее телом.

Представитель стороны обвинения отметил, что Тарасова стоит оставить под стражей, так как на свободе он может оказывать влияние на свидетелей, особенно после своих заявлений о невиновности. Прокурор не исключил также того, что Тарасов может попытаться скрыться от правосудия.

"Кроме того, велик риск, что обвиняемый может скрыться, так как у него нет своей семьи и конкретного места работы", - объяснил прокурор Александр Коваль.

Отец 11-летней Дарьи Лукьяненко, который был признан потерпевшим, подал ходатайство о том, чтобы Тарасова перевели в СИЗО Одессы, так как до рассмотрения дела он находился слишком в комфортных условиях.

"В настоящее время Тарасов пребывает в королевских условиях – одиночной камере изолятора временного содержания. Полагаю, он должен ощутить все тяготы пребывания в СИЗО: общая камера – с распорядком дня и трудовой повинностью. Тем более, что это предусмотрено действующим законодательством", - сказал адвокат семьи Лукьяненко.

Коллегия судей постановила продлить срок ареста Тарасову на два месяца, до 8 февраля, а также – перевести его в Одесский следственный изолятор. Следующее заседание назначено на 9 января 2020 года.

Убийство украинцев в Польше: выяснились неожиданные детали трагедии Убийство Дарьи Лукьяненко: в деле совершенно неожиданный поворот
Новости Украины преступленияСуд
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь