Вбивство Дар'ї Лук'яненко: в селі Іванівка люди підняли бунт проти Тарасових

Мати Миколи Тарасова побоюється за життя своєї сім'ї (Колаж РБК-Україна)

Батько Миколи Тарасова готовий був уже покінчити життя самогубством через сина

У селі Іванівка, в якій сталася жахлива трагедія з 11-річною Дашею Лук'яненко, досі неспокійно. Поки йде слідство, родина Миколи Тарасова не може виїхати, а знаходитися постійно поруч з людьми, які готові їх роздерти, дуже складно. Про те, що зараз відбувається в Іванівці, розповіли у виданні "КП в Україні".

Марія Тарасова зізналася, що після виходу передачі "Говорить Україна", ставлення сусідів трохи змінилося. Деякі повірили, що рідні Миколи не причетні до злочину, і навіть стали вітатися з ними. А інші вважають, що вони всіх підкупили.

"Більшість з нами не вітаються, але хоча б ведуть себе адекватно. Були ті, хто після оголошення результатів поліграфа, який ми пройшли в передачі "Говорить Україна", підходили і просили пробачення за негатив проти нас. Але є й такі, хто розпалюють конфлікт. Вважають, що ми підкупили канал "Україна", обійшли поліграф. Дали хабар дирекції ринку, де працювали, щоб вона нас підтримала", - розповіла жінка.

Вона додала, що в селі люди підняли бунт і вигнали їх з ринку. 50 підприємців підписали колективну заяву і Тарасовій довелося розірвати договір оренди, закрити підприємницьку діяльність і виставити контейнер на продаж.

На них іноді нападають односельці і її чоловік навіть піддався нападу підпилих чоловіків.

"Вчора у нас під хатою сиділа підпила компанія, один з чоловіків почав ламати паркан біля будинку. Ми з чоловіком вийшли, цей чоловік на нього напав, розбив перенісся і поставив синця під оком. Він нападає на наш будинок вже другий раз. Ми звернулися в поліцію і написали заяву, нападника оштрафували. Люди обіцяють спалити будинок. Нам кажуть: дитина загинула, а ми ходимо по селу з піднятою головою. Зараз проводять слідчі експерименти. Коля відповідає: вдома в момент вбивства нікого не було, ніхто нічого не знав. Але люди не вірять, вважають, що я його покриваю. Звинувачують у тому, що це я прибрала сліди злочину", - додала Тарасова.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко в селі Іванівка Одеської області (Колаж РБК-Україна)

Вона зізналася, що після закінчення слідства, вони виїдуть з Іванівки. Поки вони цього зробити не можуть. Слідчі сказали, що вони повинні надати довідку про прописку на новому місці проживання, але це поки Тарасові зробити не можуть. Слідство триватиме не менше двох місяців і як жити їм в селі увесь цей час – вони не знають.

"Боїмося спати, переживаємо, що вночі нападуть на наш будинок. Через це постійно приймаємо заспокійливе та снодійне. Чоловік уже опустив руки, загрожує випити снодійне і так покінчити з собою. Я виявилася більш сильним борцем, ніж чоловік", - розповіла Тарасова.

Сина вони бачили всього один раз, коли проводили слідчий експеримент. Марія Тарасова запитала сина, чи розуміє він, що вони бачаться востаннє і чи не хоче він щось їй сказати. Але він промовчав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Микола Тарасов планував напасти на дівчинку з квітня.

А також розповідали про те, що під Києвом вчитель скоїв суїцид через звинувачення у педофілії.