У мене виникла підозра: мати Тарасова зробила зізнання про сина

Вбивство Дар'ї Лук'яненко (Колаж РБК-Україна)

Мати Миколи Тарасова розповіла, коли поведінка сина почала кардинально змінюватися

Марія Тарасова, мати підозрюваного у вбивстві 11-річної Дар'ї Лук'яненко з села Іванівка Одеської області, зізналася, що почала сумніватися в синові буквально на другий день пошуків дитини. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "КП в Україні".

Мати Миколи Тарасова в подробицях розповіла, що відбувалося в ті дні, коли Дар'ю Лук'яненко шукали загони поліції, волонтери, сусіди, водолази і авіація.

"Перед тим як все сталося, він вийшов на ринок, купив цукерки, які ми йому не давали купувати. "Мівіну" їв свою. Приходив на 5 хвилин і йшов одразу в свою кімнату. В день, коли все сталося, він приготував нам пюре, всіх погодував. Ніхто і подумати не міг, до чого все йшло", - повідомила Марія Тарасова і додала, що він підключився до пошуків майже відразу.

"Вийшов з дому і пішов її з усіма шукати. І я допомагала, у мене тиск 190 на 115, а я бігаю. Потім, коли все прояснилося, взяла образа сильна, я мало не втрачала свідомість, мені погано, а він мовчав, не сказав "мам, присядь, ти її там не знайдеш". Тиша, спокій, поряд бігав і шукав", - сказала жінка.

Вона зізналася, що підозрювати сина почала буквально на наступний день і навіть самостійно оглянула повністю весь будинок і двір.

"Вдома був обшук, він говорив: зійдіть в підвал, залізьте на горище, перевірте туалет. Сам водив по хаті і показував. У четвер пропала Даша і він її вбив, вже в п'ятницю у нас пройшло три обшуки. У мене виникла підозра: адже один обшук, другий, третій. Я злякалася, люди сказали: крик доносився з боку нашого будинку. З одного боку, від нас живуть чоловік і жінка у віці, з іншого пустир, з третьої покинутий будинок. Логічно все зіставивши і подумавши, що він був удома, я подумала на нього. Я обійшла весь будинок, заглянула в прибудову, туалет, гараж, склад. Нічого підозрілого, все як завжди, не було слідів якого-небудь прибирання. Люди не можуть повірити в те, що він сам міг настільки професійно все прибрати і зробити", - зізналася Тарасова.

Вона розповіла, що в дитинстві він не відрізнявся від своїх однолітків, навчався на середньому рівні, поступив в коледж і вчився на бюджеті за спеціальністю "роботехника". Знімав кімнату у господині. У 18 років несподівано вирішив кинути коледж, хоча йому до диплома залишалося всього півроку. Мати зізнається, що він з ними не радився, а просто поставив до відома, що кинув навчання і пішов працювати. Між ними стався розрив у стосунках, і він навіть перестав дзвонити додому. Батьки пропонували йому сплатити контракт, але він відмовився.

Дарину Лук'яненко викрали, вбили і тіло скинули у вигрібну яму (Колаж РБК-Україна)

Про своє особисте життя Микола Тарасов матері не розповідав. Три роки працював на складі в дуже напруженому графіку. Мама вмовила його відпочити з сім'єю в Очакові, а потім він раптово звільнився і повернувся додому до батьків.

Під час поїздки в Очаків він спілкувався з 13-річною дочкою їх друзів і ніяких відхилень за ним помічено не було. Дивацтва почалися, коли він повернувся додому.

"Якщо у нього був б якийсь потяг до малолітніх, ми побачили б це на відпочинку в Очакові. У компанії з нами поїхала моя подруга з 13-річною дочкою, вони гуляли, вона на ньому і їздила, і на шиї висіла. Ніяких проявів не було помітно. З осені він у нас жив, почав з татом ходити на ринок. Але між ними відбулася сварка, і він сильно образився на батька. Чоловік попросив його зважити курятину, а він в цей час у телефоні сидів, чоловік на нього нагримав, Коля його послав і пішов. З того моменту він зачинився у себе в кімнаті, сидів грав на комп'ютері, дивився кіно. Зрідка виходив кудись", - розповіла Марія Тарасова.

У грудні він відмовився від їжі, а мати на нервовому грунті через це потрапила в лікарню. Микола Тарасов трохи одумався і став їсти і навіть батькам готувати їжу, але за один стіл з ними не сідав.

"Говорив: не хоче їсти з нами, тому що ми змушуємо його після всіх мити тарілки. В ньому накопичилися якісь дитячі образи. Він все сприймав у штики", - додала жінка і зізналася, що пропонувала йому піти до психолога, але він відмовився.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що свій злочин Микола Тарасов почав планувати ще в квітні.

А також ми розповідали про те, що в селі Іванівка люди підняли бунт проти Тарасових.