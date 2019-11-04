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Вбивство Дар'ї Лук'яненко: у справі з підозрюваним новий поворот

STYLERЖиття    04.11.2019 - 20:27
Вбивство Дар'ї Лук'яненко: у справі з підозрюваним новий поворот
Суд продовжив арешт вбивці Дар'ї Лук'яненко (Колаж РБК-Україна)

Одеський суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Дар'ї Лук'яненко

У справі про вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко з'явився новий поворот. Це стосується підозрюваного у жорстокому злочині 22-річного Миколи Тарасова. 4 листопада Одеський суд продовжив арешт Тарасова ще на два місяці. Зараз він перебуває в СІЗО. Про це повідомляє Odessa.online.

Миколі Тарасову висунуто підозру за чотирма статтями: 2 ч. ст. 146 (викрадення), 4 ч. п. 2 ст. 152 (замах на зґвалтування), ч 2 2 п. п. 10 ст. 115 (умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням), ст. 297 (наруга над тілом) КК України.

Вбивство Дар'ї Лук'яненко: у справі з підозрюваним новий поворотВбивство Дар'ї Лук'яненко: у справі з підозрюваним новий поворот22-річний Микола Тарасов (фото: odessa.online)

22-річному хлопцю, який підозрюється у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко з Одеської області, суд призначив психіатричну експертизу, яку він пройшов, але її результати в даний момент не готові. Суд досконально вивчив матеріали справи та ухвалив рішення продовжити розслідування.

Як повідомлялося раніше, Микола Тарасов підозрюється у звірячому вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко з села Іванівка Одеської області. Він викрав дівчинку серед білого дня, закрив в будинку, вбив, а тіло скинув у вигрібну яму, де її знайшли тільки через тиждень.

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