Вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко: від підозрюваного відмовився захисник

Вбивство Дарини Лук'яненко (колаж: РБК-Україна)

Суд у справі про вбивство Дарини Лук'яненко знову перенесли

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко позбувся адвоката через самовідводу захисника, і тепер інтереси арештованого представляє інший. 6 лютого в суді по справі Миколи Тарасова відбулося перше засідання в закритому режимі з розгляду справи.

Як зазначив голова селищної ради Іванівки Віктор Лобач із посиланням на слова батька загиблої школярки, суд прийняв рішення про перенесення засідання.

Нове призначено на 24 лютого.

"Від підозрюваного відмовився захисник, а новому потрібний час на вивчення матеріалів справи", - написав він у своєму Facebook.

Лобач висловив стурбованість, що новий адвокат теж може відмовитися захищати 22-річного підозрюваного, і тоді виникне ризик чергового перенесення судового засідання.

"Бажаю моральних сил та терпіння батькам та всім рідним Даші. Громадськість Іванівщини все ж таки сподівається, що справедливий вирок буде винесений найближчим часом", - йдеться у публікації.

Підозрюваний Микола Тарасов (Фото: odessa.online)

Нагадаємо, що наприкінці січня Тарасову продовжили термін утримання під вартою на 60 діб. Він перебуватиме в загальній камері СІЗО до 26 березня 2020 року без права вийти під заставу.

Тіло Дарини Лук'яненко було виявлено 19 червня 2019 року у вигрібній ямі в Іванівці Одеської області. Підозрюваним у жахливому вбивстві виявився сусід дівчинки, який також допомагав у її пошуках після її зникнення.

Спочатку Тарасов зізнався в резонансному злочині, але 10 грудня в суді раптом відмовився від своїх свідчень. Він заявив, що до смерті Дарини не причетний, а визнання з нього нібито вибили силою.