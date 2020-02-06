ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко: від підозрюваного відмовився захисник

STYLERПодії    06.02.2020 - 20:50
Вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко: від підозрюваного відмовився захисник
Вбивство Дарини Лук'яненко (колаж: РБК-Україна)

Суд у справі про вбивство Дарини Лук'яненко знову перенесли

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко позбувся адвоката через самовідводу захисника, і тепер інтереси арештованого представляє інший. 6 лютого в суді по справі Миколи Тарасова відбулося перше засідання в закритому режимі з розгляду справи.

Як зазначив голова селищної ради Іванівки Віктор Лобач із посиланням на слова батька загиблої школярки, суд прийняв рішення про перенесення засідання.

Нове призначено на 24 лютого.

"Від підозрюваного відмовився захисник, а новому потрібний час на вивчення матеріалів справи", - написав він у своєму Facebook.

Лобач висловив стурбованість, що новий адвокат теж може відмовитися захищати 22-річного підозрюваного, і тоді виникне ризик чергового перенесення судового засідання.

"Бажаю моральних сил та терпіння батькам та всім рідним Даші. Громадськість Іванівщини все ж таки сподівається, що справедливий вирок буде винесений найближчим часом", - йдеться у публікації.

Вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко: від підозрюваного відмовився захисник

Підозрюваний Микола Тарасов (Фото: odessa.online)

Нагадаємо, що наприкінці січня Тарасову продовжили термін утримання під вартою на 60 діб. Він перебуватиме в загальній камері СІЗО до 26 березня 2020 року без права вийти під заставу.

Тіло Дарини Лук'яненко було виявлено 19 червня 2019 року у вигрібній ямі в Іванівці Одеської області. Підозрюваним у жахливому вбивстві виявився сусід дівчинки, який також допомагав у її пошуках після її зникнення.

Спочатку Тарасов зізнався в резонансному злочині, але 10 грудня в суді раптом відмовився від своїх свідчень. Він заявив, що до смерті Дарини не причетний, а визнання з нього нібито вибили силою.

Вбивство хірурга в Києві: родина загиблого була замішана в гучному скандалі в Донецьку В Італії виявили мертвим молодого українця: перші подробиці трагедії
Новини України криминалпреступленияСуд
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся