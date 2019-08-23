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Знімав під спідницею на телефон: в маршрутці Києва спіймали нахабного збоченця (відео)

STYLERЖиття    23.08.2019 - 20:06
Знімав під спідницею на телефон: в маршрутці Києва спіймали нахабного збоченця (відео)
Колаж (РБК-Україна)

Інцидент трапився у маршрутці №401

У київській маршрутці впіймали збоченця, який знімав на телефон під спідницями у жінок. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook. Зазначається, що інцидент стався в маршрутному таксі №401 на зупинці Індустріальний міст.

"В Києві в 401 маршрутці впіймали збоченця, знімав камерою телефону під спідницею у молодої дівчини, викликали поліцію. Зупинка Індустріальний міст", - написали в повідомленні.

Відео: Збоченця затримали небайдужі громадяни (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В коментарях українці відреагували на відео і висловили свої емоції та думки.

  • Хвора людина, бити його марно, таким потрібна хімічна кастрація. Це люди зі зламаною психікою, над якими в дитинстві знущалися, або які пережили насильство в дитинстві.
  • Так...поліція якщо приїде то вже добре, але толк навряд чи буде...а от профілактичних 3.14 здюлей це більш дієво буде...
  • Це дно.... Все більше і більше вилазить всякої нечисті. Мракобісся якесь на землі відбувається.
  • А шо та спідниця прикривала , якщо запросто можна зняти що під нею?!
  • От би так кишенькових злодіїв затримували, а не розумово відсталих! Слабо? Слабо звичайно, теж і ножичком можуть штрикнути...

Знімав під спідницею на телефон: в маршрутці Києва спіймали нахабного збоченця (відео)

Знімав під спідницею на телефон: в маршрутці Києва спіймали нахабного збоченця (відео)Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як ми раніше писали, у Києві водій маршрутки дозволив собі грубі висловлювання на адресу ветерана АТО на Донбасі і відмовився його везти. Інцидент стався в районі Академмістечка.

Також ми повідомляли про те, що в Запоріжжі маршрутник вигнав жінку з салону.

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