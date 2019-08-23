Знімав під спідницею на телефон: в маршрутці Києва спіймали нахабного збоченця (відео)

Інцидент трапився у маршрутці №401
У київській маршрутці впіймали збоченця, який знімав на телефон під спідницями у жінок. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook. Зазначається, що інцидент стався в маршрутному таксі №401 на зупинці Індустріальний міст.
"В Києві в 401 маршрутці впіймали збоченця, знімав камерою телефону під спідницею у молодої дівчини, викликали поліцію. Зупинка Індустріальний міст", - написали в повідомленні.
Відео: Збоченця затримали небайдужі громадяни (facebook.com/dtp.kiev.ua)
В коментарях українці відреагували на відео і висловили свої емоції та думки.
Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Як ми раніше писали, у Києві водій маршрутки дозволив собі грубі висловлювання на адресу ветерана АТО на Донбасі і відмовився його везти. Інцидент стався в районі Академмістечка.
Також ми повідомляли про те, що в Запоріжжі маршрутник вигнав жінку з салону.