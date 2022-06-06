Випускники станцювали прощальний вальс на руїнах школи в Харкові: зворушливе відео

Троє хлопців і сім дівчат прийшли до своєї зруйнованої школи № 134 у Харкові і станцювали там прощальний випускний вальс.

Під пісню Jerry Heil "Мрія" підлітки виконали традиційний прощальний танець. Сюди прийшли десять школярів, інші - за межами міста та країни, звідки їх вигнала війна.

У цій школі 27 лютого відбувся бій. У будівлю вдерлися російські спецпризначенці, але вони були вигнані і знешкоджені. Близько 30 ворогів полягли тут.

Випускник Гліб Опашнян на власні очі бачив, як руйнували його рідну школу.

"Я спостерігав за цим весь день. Мій дім за 500 метрів від школи. Я почув, що почали стріляти й з батьком пішов на другий поверх свого дому. Я відчув страх, осколок пролетів над моїм домом і влучив в дім сусідів. Те, що загарбники полягли тут, - це для мене радісна новина. А сьогодні випускний і я радісний, я випускаюся зі школи", - розповів хлопець.

Аби привітати дітей, до школи приїхали бійці "Кraken" - одного з підрозділів, які брали участь у тому бою.

Військові спостерігали за танцем дітей і пообіцяли перемогти, вигнати ворога, відбудувати Харків і всю Україну.