ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Приберуть "Війну і мир": що зміниться в шкільній програмі з 1 вересня

Новость на русском →
Вівторок 07 червня 2022 14:07
Приберуть "Війну і мир": що зміниться в шкільній програмі з 1 вересня В Україні зміниться шкільна програма з 1 вересня (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

З початку навчального року в Україні будуть внесені деякі зміни до шкільної програми.

Що саме зміниться розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі Національного телемарафону.

Він повідомив, що згідно з наказом МОН зараз працюють групи високопрофесійних фахівців, які створюють зміни до навчальних програм.

"До 15 червня ці групи повинні подати результати в МОН, і ці зміни ми будемо вносити окремими нормативними документами", - сказав Вітренко.

Які будуть зміни

У предмет "Захист Батьківщини" внесуть поправки. Зміни будуть ставитися до посилення практичної спрямованості цього предмета.

"Діти повинні знати, вміти, буде посилено національно-патріотичне виховання і окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти усвідомлювали, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку", - сказав Вітренко.

Він додав, що поправки торкнуться і навчальних програм із зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії.

Із зарубіжної літератури буде виключений, наприклад, роман Льва Толстого "Війна і мир".

"Такого в Україні вивчати не будуть, тобто все, що оспівують орківські війська, все воно зникне з програми зарубіжної літератури. Історія України та Всесвітня історія - ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і будуть виписані взаємини між українською нацією і "руським миром" на основі історичної правди", - сказав Вітренко.

Школи змусять добре обладнати бомбосховища і шлях до них.

Нагадаємо, що Вітренко також сказав, що заняття в школах з 1 вересня будуть офлайн.

Як ми раніше писали, випускники станцювали прощальний вальс на руїнах школи в Харкові. Дивіться це зворушливе відео.

Також ми повідомляли про справжній вчинок - учні київської школи відмовилися від випускного і віддали всі гроші ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими