Тікав від поліції: у Києві злодій-домушник вистрибнув з вікна багатоповерхівки (відео)

У Києві злодій вистрибнув з вікна квартири (колаж: РБК-Україна)

Грабіжник проник в квартиру, але обчистити її не встиг

У Києві грабіжник заліз в одну з приватних квартир з метою поживитися чужим майном. Але про те, що житло захищено сигналізацією і системою відеоспостереження, горе-крадій не знав. Про це пише прес-служба поліції охорони.

Пограбування майже сталося у Дніпровському районі столиці в одному з будинків по вулиці Шалетт. Прибулі за сигналом правоохоронці заблокували всі можливі входи і виходи. Згодом вони помітили, що невідомий вистрибнув з вікна другого поверху, встав на ноги і почав тікати.

У Києві злодій вистрибнув з вікна квартири (фото: pxhere.com)

Незважаючи на темний час доби, поліцейським вдалося наздогнати і затримати горе-грабіжника.

Грабіжником виявився 25-річний житель Сумської області. Раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався. Зв скоєне йому "світить" від 3 до 6 років за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

У Києві злодій вистрибнув з вікна квартири (відео: YouTube/Поліція охорони)

До речі, нещодавно у Києві небайдужим перехожим вдалося затримати зухвалого грабіжника, який зривав з жінок на вулицях золоті ланцюжки. Його забризкали сльозогінним газом і викликали поліцію. В мережу потрапило відео самосуду над злочинцем.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва пограбували відомого журналіста. У нього викрали знімальну техніку загальною вартістю понад 150 тисяч гривень.

Також ми писали про курйозне пограбуванні в Києві. Злодій проник в одну із столичних аптек і вкрав кілька упаковок таблеток з віагрою.