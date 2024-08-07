"У випадку" или "за потреби". Почему мы часто совершаем ошибку и как сказать правильно

В украинском разговорном языке часто используют слово "випадок" там, где это как раз не нужно. К примеру, есть такое языковое клише "у випадку необхідності". И это банальная калька от русского "в случае необходимости".

Почему мы совершаем такую ошибку и как сказать правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда Александра Авраменко в YouTube.

По словам специалиста, единственная правильная форма, которую нужно использовать - это "у разі потреби" или "за потреби". И именно эти выражения являются правильными соответствиями.

Авраменко подчеркивает, что также распространенный языковой покруч - выражение "у більшості випадків", а на русском это звучит как "в большинстве случаев".

"По-украински правильно переводится это выражение - как "здебільшого" или "переважно", - объясняет языковед.

И еще несколько типичных ошибок:

"Ни в коем случае" - "У жодному разі"

"От случая к случаю" - "коли-не-коли" або "вряди-годи"

"У випадку необхідності" - "якщо треба"

"При необхідності" - "в разі потреби"

"У випадку" - "у разі"

"Про необхідність" - "про потребу"

"у разі (випадку) необхідності" - "у разі потреби" або "коли буде потреба"

"При необхідності" - "якщо є потреба" або "у разі потреби"

"По мірі потреби" - "як буде потреба"