"У випадку" или "за потреби". Почему мы часто совершаем ошибку и как сказать правильно
В украинском разговорном языке часто используют слово "випадок" там, где это как раз не нужно. К примеру, есть такое языковое клише "у випадку необхідності". И это банальная калька от русского "в случае необходимости".
Почему мы совершаем такую ошибку и как сказать правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда Александра Авраменко в YouTube.
По словам специалиста, единственная правильная форма, которую нужно использовать - это "у разі потреби" или "за потреби". И именно эти выражения являются правильными соответствиями.
Авраменко подчеркивает, что также распространенный языковой покруч - выражение "у більшості випадків", а на русском это звучит как "в большинстве случаев".
"По-украински правильно переводится это выражение - как "здебільшого" или "переважно", - объясняет языковед.
И еще несколько типичных ошибок:
"Ни в коем случае" - "У жодному разі"
"От случая к случаю" - "коли-не-коли" або "вряди-годи"
"У випадку необхідності" - "якщо треба"
"При необхідності" - "в разі потреби"
"У випадку" - "у разі"
"Про необхідність" - "про потребу"
"у разі (випадку) необхідності" - "у разі потреби" або "коли буде потреба"
"При необхідності" - "якщо є потреба" або "у разі потреби"
"По мірі потреби" - "як буде потреба"
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