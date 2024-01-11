"У вас что никто из родных не погиб?" Фагот раскритиковал чиновников за брусчатку во время войны

О политиках и их шкварах во время войны

"Тревожные моменты я вижу среди представителей власти. Очень жаль, что государственники проявляются как слабое звено цепи, а обычные украинцы, волонтеры, добровольцы - мощная сила. Хотя представители государства именно чиновники. То, что получается какой-то фак-ап и прилетает очередной кринж от чиновника, или какого-то прокурора - это меня смущает больше всего", - рассказал Фагот.

На вопрос о том, на чьей стороне он в дискуссии относительно целесообразности установки елок на праздники, артист ответил следующее.

"Праздник должен быть даже во время войны, даже во время очень жестоких времен. Другое дело - сколько на то тратится и как. Когда я понимаю, что улицы перекладывают брусчаткой за миллионы гривен, а люди сбрасывают на дроны по 10, 20 гривен, или на БМПешки - это ты "канешная" в шоке. Ты не понимаешь, что у чиновников в головах - у вас, что никто из родных не воюет, никто из родных не погиб, вам срать, что произошло в Буче, Мариуполе?" - возмутился певец.

Он добавил, что понимает, что чиновники на этом научились зарабатывать, а на военном деле - еще не столь качественно это делают.

"И это раздражает больше всего - потому что получается, что государственники у нас слабые, а люди у нас сильные. Другое дело - как это превратить наоборот, чтобы оно работало", - заявил артист.

Готов ли Фагот идти в политику

При этом Фагот не отрицает того, что когда-нибудь возможно пойдет в поле, но сейчас об этом не думает.

"Проблемы будем решать по ходу их появления. Ну, что зарекаться. Я этого не вижу сейчас. Что я буду видеть завтра - я не знаю. И что со мной произойдет и поменяюсь ли я, и как я поменяюсь - не знаю", - рассказал Михайлюта.