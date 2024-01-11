"Делают свой вклад в российскую культуру". Фагот "разнес" артистов, которые не перешли на украинский

Вокалист ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта резко высказался об украинских артистах, которые продолжают петь на русском языке даже после всех военных преступлений РФ против нашей страны. Также он поделился тем, как относится к звездам, которые выехали из Украины и не возвращаются.

Как Фагот воспринимает русскоязычных артистов

"Я всегда отмечал и буду продолжать - если ты поешь на русском, то ты вносишь свой вклад в российскую культуру. А мы видим, что все российское хочет уничтожить украинское полностью и культуру тоже. Если ты, будучи украинцем, хочешь приобщиться к врагу и помочь ему уничтожить украинскую культуру - значит, ты тоже враг и тоже должен быть уничтожен", - заявил артист.

При этом он подчеркнул, что от военных ВСУ, которые защищают Украину и готовы за нее умирать, нельзя требовать говорить по-украински. По мнению артиста, защищать наше государство можно на любом языке.

Осуждает ли артистов, которые выехали из Украины

На вопрос о том, осуждает ли Фагот артистов, выехавших из Украины после начала полномасштабного вторжения, в частности, Олега Винника, Сергея Бабкина и Влада Яму, певец ответил следующее:

"Мне здесь трудно сказать, надо разбираться в каждом случае отдельно... Трудно винить людей, все же разные. Если человек катастрофически боится и его парализует страх от мысли, что каждую секунду он может умереть и может прилететь туда, где они находятся на территории Украины... Ну, кто я такой, чтобы их осуждать?" - рассказал Фагот.

Он добавил, что это выбор этих людей и их нельзя перепрограммировать или как-то лишить страха.

"Это тяжело, но в каждом конкретном случае нужно смотреть отдельно - почему, что двигало человеком, почему, для чего..." - заявил певец.

Добавим также, что единственный сын Фагота - 13-летний Никита после полномасштабного вторжения вернулся в Украину из заграницы. Артист не возражал этому, поскольку это было решение сына.